DAX: Einen Schritt vor - Einen Zurück! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 11.02.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Der DAX kommt einfach nicht weiter. Die Bullen w├Ąren im Vorteil, wenn es ihnen gelingen w├╝rde, den Index nicht nur ├╝ber die SMA20 zu schieben, sondern gleich in Richtung des Allzeithochs zu schieben. Dar├╝ber k├Ânnte der DAX die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung gew├╝rdigt worden sind. Es geht einen Tag aufw├Ąrts, die Gewinne werden am folgenden Tag aber gleich wieder mitgenommen. Ein Schritt vor, einer zur├╝ck...

DAX R├╝ckblick: (05.02.2024 - 09.02.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.990 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel. Der Index notiert damit 26 Punkte unter der ersten vorb├Ârslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 35 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montagmorgen zun├Ąchst erholen, gab seine Gewinne bis zum Abend aber wieder ab. Erst am Dienstagnachmittag stellte sich eine gr├Â├čere Aufw├Ąrtsbewegung ein, die bis an die 17.138 Punkte ging. Am Mittwochmorgen wurde das Hoch des Vortags um einen Punkt ├╝berschritten, von hier aus ging es wieder unter die 17.000 Punkte. Nach einer l├Ąngeren Konsolidierung, die bis zum Donnerstagnachmittag dauerte, konnte der DAX noch einmal moderat zulegen, gab die Gewinne aber zu Teilen bis zum Abend wieder ab. Ab Freitag stellte sich zun├Ąchst nur eine kleine Range ein. Der R├╝cksetzer am Freitagnachmittag, der bis an die 16.942 Punkte ging, wurde bis in den sp├Ąten Handel wieder zur├╝ckgekauft. Der DAX ging bei 17.028 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt erneut ├╝ber der 17.000 Punkte-Marke als auch ├╝ber dem Hoch der Vorwoche. Das Wochentief konnte ebenfalls ├╝ber dem Level der Vorwoche festgestellt werden. Die Bullen haben es geschafft, einen minimalen Wochengewinn zu formatieren. Die Range war noch einmal kleiner als in der Vorwoche und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 17.121/23 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 17.135/37 Punkten anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp ├╝berschritten, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die R├╝cksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.961/59 Punkte unter unser n├Ąchstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 16.948/46 Punkten.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich in den letzten Handelstagen ├╝ber der SMA20 (aktuell bei 16.919 Punkten) etabliert. Dennoch kommt der Index aktuell nicht wirklich weiter. Das war bereits die Aussage im Update der letzten Woche. Es geht einen Tag aufw├Ąrts, die Gewinne werden am folgenden Tag gleich wieder mitgenommen. Auf der anderen Seite werden auch gr├Â├čere R├╝cksetzer aktuell nicht zugelassen.





AUSZUG, lesen sie die komplette Analyse hier weiter.