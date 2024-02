CSC geht Partnerschaft mit NetDiligence ein, um Cyber-Risiken zu mindern und das Ökosystem der Cyber-Versicherung zu unterstützen

CSC, ein Domain-Registrar der Unternehmensklasse und weltweit führend in der Abwehr von Bedrohungen der Domain-Sicherheit, des Domain-Namen-Systems (DNS) und digitaler Marken, gibt heute seine Partnerschaft mit NetDiligence® bekannt, einem führenden Anbieter von Cyber-Risiko-Bereitschafts- und Reaktionslösungen für die Cyber-Versicherungsbranche. Mit dieser Vereinbarung ist CSC nun ein verfügbarer Anbieter für Cyber-Versicherungsträger, Makler und Kunden auf NetDiligence's eRiskHub® unter der neu entwickelten "pre-breach" Kategorie: Markenschutz und Domain-Sicherheit.

Die innovative Technologie von CSC ermöglicht es Cyber-Versicherungsträgern, Maklern und Kunden gleichermaßen, ihre Unternehmen proaktiv vor Cyber-Bedrohungen und Online-Markenmissbrauch zu schützen. "Als bevorzugter Anbieter von Cyber-Versicherungen ist es von entscheidender Bedeutung, Cyber-Sicherheitslücken zu schließen und Unternehmen zu helfen, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren", sagt Mark Greisiger, Präsident von NetDiligence. "Wir freuen uns, die Lösungen von CSC für die Domain-Sicherheit und den Schutz digitaler Marken auf unserer eRiskHub-Plattform einzuführen, da sie unseren Nutzern neue Möglichkeiten bieten, Risiken und Cyber-Bedrohungen wie Phishing, Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails und Ransomware anzugehen."

Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen vernachlässigt die Sicherheit ihrer Domains als Teil eines größeren Risikomanagementplans für ihr Unternehmen. Für Unternehmen, die mehrere Marken betreiben - mit Hunderten oder sogar Tausenden von Domains in ihren Portfolios - ist es entscheidend, verwirrend ähnliche Domains, die Marken imitieren, sowie kompromittierte, gekaperte Domains oder Subdomains, die möglicherweise existieren, schnell zu erkennen und zu deaktivieren.

"Als weltweit führender Domain-Registrar der Unternehmensklasse kann CSC Domain-Bedrohungen, Online-Marken- und DNS-Missbrauch sowie Betrug schnell erkennen, um Unternehmen vor betrügerischen oder kompromittierten Domains zu schützen, die zu verheerenden Cyberangriffen führen", sagt Mark Calandra, Präsident der CSC-Abteilung Digital Brand Services. "Unsere Aufnahme in eRiskHub schafft Sichtbarkeit für unsere Dienstleistungen direkt in den Arbeitsabläufen der Nutzer, die ihre Cybersicherheitslage optimieren wollen."

Innerhalb von eRiskHub werden die Lösungen von CSC in drei Kategorien eingeteilt: digitaler Markenschutz, Domain-Registrar-Services und Betrugsschutz. Um Zugang zu Lösungen für Markenschutz und Domainsicherheit zu erhalten, besuchen Sie den eRiskHub . Darüber hinaus sprechen am 12. Februar um 11:30 Uhr Ihab Shraim, Technologischer Leiter für Digital Brand Services bei CSC, und Gwenn Cujdik, North America Cyber Incident Response Team bei AXA XL, auf dem Panel 'Pathways to Resilience panel, Domain Security: Addressing Cybersecurity an der Quelle des Problems'. Um CSC direkt zu kontaktieren, besuchen Sie cscdbs.com .

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsdaten für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands® mit Schwerpunkten in den Bereichen Domain-Sicherheit und -Management sowie digitaler Marken- und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsposition tätigen, kann unsere DomainSec SM-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Cyber-Sicherheitslücken zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch den Einsatz von CSCs firmeneigener Technologie können Unternehmen ihre Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Cyber-Bedrohungsvektoren, die auf ihre Online-Assets und ihren Markenruf abzielen, festigen und so verheerende Umsatzeinbußen vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz - eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsaktivitäten - mit einer mehrdimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domains abzielen. Dienstleistungen zum Schutz vor Betrug, die Phishing bereits in der Frühphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind - und das erreichen wir, indem wir Experten in jedem Unternehmen beschäftigen, das wir bedienen. Besuchen Sie cscdbs.com .

Über NetDiligence

NetDiligence® ist spezialisiert auf Cyber Risk Readiness & Response Services. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Cyber ist NetDiligence ein preisgekrönter Anbieter von innovativer Cyber-Risikomanagement-Software und -Dienstleistungen für die Versicherungsbranche. Dazu gehören QuietAudit® Cyber Risk Assessments, das eRiskHub® Cyber-Risikomanagement-Portal, das autorisierte Breach Coach® -Programm und Breach Plan Connect® , eine sicher gehostete Lösung, die Führungskräften dabei hilft, die Reaktion ihres Unternehmens auf einen Cyber-Vorfall zu planen und auszuführen, und die auch eine kostenlose mobile App für den bequemen Zugriff und alternative Kommunikationsmittel umfasst, falls die Systeme des Unternehmens kompromittiert werden. NetDiligence veröffentlicht jährlich eine Studie zu Cyber-Schäden und veranstaltet traditionell Konferenzen zum Cyber Risk Summit in Philadelphia, Kalifornien, Toronto, Florida, London und Bermuda. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte NetDiligence.com .

