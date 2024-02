DAX 🔴 TOPS & FLOPS des heutigen Handelstages, 12.02.2024

Dax Top 5 Gewinner und Top 5 Verlierer des Handelstages.

DAX - Ein Blick auf die Tops & Flops des Handelstages

Ein langsamer Start in die neue Woche an den B√∂rsen, gekennzeichnet von einer selektiven Outperformance weniger Aktien, w√§hrend die Top 5 Verlierer weiterhin in verkraftbaren Bereichen verweilen. Morgen wird der ZEW Index um 11:00 Uhr deutscher Zeit ver√∂ffentlicht und k√∂nnte f√ľr frische Impulse sorgen.

Stand: 12.02.2024 - 17:30 - Quelle: xstation5

Rheinmetall AG + 3.65 % - 12.02.2024

Die Rheinmetall Aktie hat einen Stammplatz in den Top 5 Gewinner im DAX. Der R√ľstungskonzernt m√∂chte seine Produktion in der L√ľneburger Heide in Unterl√ľ√ü weiter ausbauen und plant bis n√§chstes Jahr eine neue Produktionsst√§tte zu erstellen. Krieg ist auch nur ein Business wie wir sehen. Die Aktion√§re freuen sich. Platz 2 heute in den Top 5.

