Der ATRC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten startet auf der WGS 2024 eine globale Technologie- und F&E-Plattform: Bewilligung eines 200-Millionen-US-Dollar-Fonds zur Beschleunigung von Innovationen in Entwicklungsländern

In einer bahnbrechenden Ankündigung am ersten Tag des Weltgipfels der Regierungen (WGS) 2024 stellte der Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi eine weichenstellende Initiative vor, die den globalen Zugang zu Spitzentechnologie-Lösungen erleichtern soll. Die neu ins Leben gerufene "ATRC Global Tech R&D Platform" dient als Kanal für Länder auf der ganzen Welt, um das technologische Fachwissen der VAE zur Bewältigung ihrer besonderen Herausforderungen zu nutzen.

Als treibende Kraft hinter dem fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungs-Ökosystem von Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten im weiteren Sinne unterstreicht diese Initiative das Engagement von ATRC für die Förderung von integrativem Wachstum und globalem Wohlstand. In einer Zeit des raschen technologischen Wandels soll die Plattform technologische Lücken schließen, die die Nationen weltweit erfahren, indem sie maßgeschneiderte Lösungen für ihre dringenden Bedürfnisse anbietet.

Um Anwendungen über die Plattform zu initiieren, stellt die ATRC 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um Innovationen zu beschleunigen, insbesondere für Schwellen- und Entwicklungsländer. Durch die Zusage, Ressourcen- und Forschungskosten zu übernehmen, erleichtert die Finanzierung die Entwicklung anspruchsvoller Technologielösungen und versetzt diese Länder in die Lage, mit den neuesten Fortschritten Schritt zu halten.

Die ATRC Global Tech R&D Platform lädt Regierungen, Organisationen und förderungswürdige Interessengruppen aus der ganzen Welt zur Einreichung von Anträgen ein, wobei die Zusammenarbeit und die Einbeziehung aller Beteiligten im Vordergrund stehen. Nach einem strengen Bewertungsverfahren werden Initiativen, die mit dem Auftrag der Plattform übereinstimmen, in sechs vorrangigen Sektoren unterstützt: Luft- und Raumfahrt, Ernährung und Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie sowie Verkehr.

S.E. Faisal Al Bannai, Generalsekretär des ATRC, unterstreicht die tiefgreifenden globalen Auswirkungen der Initiative und erklärt: "Unser Ziel ist es, jede Nation mit den Mitteln auszustatten, die sie braucht, um in dieser technologiegesteuerten Welt erfolgreich zu sein. ATRC ist bereit, mit Ländern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und unser technologisches Know-how zu nutzen, um ihre Herausforderungen zu bewältigen und den kollektiven Fortschritt in der KI-getriebenen Ära voranzutreiben."

Im Laufe von fast vier Jahren hat ATRC ein robustes F&E-Ökosystem mit über 850 Forschern aus mehr als 70 Ländern entwickelt. Es hat ein ganzes Ökosystem aufgebaut, das systematisch jede kritische Phase der Entwicklung einer Technologie unterstützt. Seine Einrichtung ASPIRE sucht durch große Herausforderungen und globale Wettbewerbe nach globalen Talenten und ermittelt gemeinsam mit seinen Kunden technologische Lücken. Das Technology Innovation Institute (TII) konzentriert sich auf angewandte Forschung mit zielgerichteten Ergebnissen und beherbergt seine führenden Forscher und Wissenschaftler, während VentureOne seine Lösungen vermarktet und FuE-Produkte und -Dienstleistungen aus dem Labor auf den Markt bringt.

Das ATRC bietet ein Spektrum an Fähigkeiten, das Quanten- und künstliche Intelligenz, autonome Robotik und Kryptografie sowie fortschrittliche Werkstoffe, Antriebe und Raumfahrt umfasst und den Technologiebedarf von der Idee bis zur Innovation begleitet.

Von der Identifizierung der technischen Probleme eines Unternehmens bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter F&E-Lösungen orchestriert ATRC den gesamten Lebenszyklus des technologischen Fortschritts für Unternehmen und Länder, die Unterstützung benötigen. An der globalen Schnittstelle gelegen, dehnt es seine Reichweite auf Unternehmen in der ganzen Welt aus und erleichtert so die Innovation in einem wirklich globalen Maßstab.

Al Bannai wird in einer Plenarsitzung auf dem Weltgipfel der Regierungen seine Ansichten über die Entwicklung der KI und die sich bietenden Chancen darlegen.

Dr. Ray O. Johnson, Geschäftsführer des globalen ATRC-Zweigs für angewandte Forschung, TII, äußerte sich optimistisch über das Potenzial des Fonds, Innovationen zu katalysieren, und sagte: "Durch diese Plattform werden wir dazu beitragen, ungenutzte Innovationen auf der ganzen Welt zu identifizieren, die Kraft von transformativen Technologien freizusetzen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln".

Der ATRC ruft die Nationen auf, zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur globalen Technologielandschaft zu leisten. Für weitere Einzelheiten zum ATRC Tech R&D Fund können sich Antragsteller über ASPIRE an den Rat wenden, und zwar unter aspireuae.ae .

"Wir sind hier, um Technologielücken zu identifizieren und anspruchsvolle Lösungen zu fördern, die die Länder für eine widerstandsfähige Zukunft erforschen müssen", sagte Stephane Timpano, Geschäftsführer von ASPIRE.

In einem ähnlichen Bestreben, die breitere Einführung fortschrittlicher Technologien zu unterstützen, war das Technology Innovation Institute (TII) im vergangenen Jahr eines der ersten Unternehmen, das sein weltweit führendes großes Sprachmodell, Falcon 40B, unter der Apache 2.0-Lizenz lizenzgebührenfrei zur Verfügung stellte.

