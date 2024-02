Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Vorschlägen der Union

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Vorschlägen der Union:

"Scholz braucht Merz - nicht umgekehrt. (.) Aber ohne des Kanzlers Zutun wird [Merz] selbst nicht Kanzler. (.) Er muss sich als überzeugende Alternative präsentieren. Ein Zickzackkurs, mag Merz ihn noch so gut beherrschen, reicht dafür nicht. (.) In der Sache liefert Merz aber. Die Forderungen sind richtig und wichtig. Ein Gegensteuern ist unabdingbar. Die Wirtschaft muss auf die Beine kommen. Eigeninitiative und Leistung müssen belohnt werden, auch im öffentlichen Dienst. Das Entzerren von Abgabenlast und Genehmigungswust sowie die Konzentration von Hilfe auf wirklich Bedürftige sind Voraussetzung für die Auflösung von Reformstaus, den Ausbau der Infrastruktur, für Resilienz und Wehrfähigkeit. Der Mehltau einer Rundumversorgung auf Pump zieht die Falschen an und schreckt die Richtigen ab."/yyzz/DP/men