Deutschland, Dänemark und Polen wollen Aufrüstung beschleunigen

Unterlüß/Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der polnische Regierungschef Donald Tusk dringen auf eine schnelle Erhöhung der Rüstungsproduktion. "Es notwendig, dass wir international zusammenarbeiten und auf jede Weise die Grundlage dafür legen, dass die notwendigen Produktionskapazitäten entstehen", sagte Scholz am Montag bei einem Besuch im Standort Unterlüß des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Dort soll ein neues Werk die Versorgung der Bundeswehr mit Munition sicherstellen. Scholz verwies auch auf nötige Lieferungen an die Ukraine.

"Zur Sicherung der strategischen Souveränität Deutschlands im Bereich der Munitionsherstellung schaffen wir eine nationale Produktionsstätte", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei der symbolischen Grundsteinlegung. Daran nahmen neben Scholz auch Verteidigungsminister Boris Pistorius und die dänische Ministerpräsidentin teil.

"200.000 Artilleriegeschosse pro Jahr, dazu Sprengstoff und Komponenten für Raketenartillerie sollen hier künftig entstehen", sagte Scholz. "Das ist beeindruckend." In der Ost- und Südukraine würden derzeit allerdings pro Tag mehrere tausend Artilleriegranaten abgefeuert. Eine dauerhafte Produktion von Munition in Deutschland und Europa sei notwendig, mahnten Scholz und Frederiksen.

Rheinmetall will 300 Millionen Euro in die neue Fabrik investieren, rund 500 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Produktion werde voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen. Rheinmetall schaffe mit dem neuen Werk die Möglichkeit, den Bedarf der Bundeswehr an Munition aus Fertigung in der Bundesrepublik zu decken und auch etwa in einem möglichen Krisenfall Abgaben an Partnerstaaten zu gewährleisten, unterstrich der Rheinmetall-Chef.

Scholz sagte eine starke Verteidigung brauche auch eine solide industrielle Grundlage. Dafür sei es nötig, dass die Europäer ihre Bestellungen im Rüstungsbereich bündelten und der Industrie somit Perspektiven für die nächsten Jahre und Jahrzehnte geben. "Wir müssen weg von der Manufaktur – hin zur Großserien-Fertigung von Rüstungsgütern."

Frederiksen mahnte mit dem Verweis auf ein aggressiveres Russland, dass Europa die Rüstungsproduktion schneller erhöhen müsse. Deshalb arbeite Dänemark mit Deutschland zusammen. Der polnische Ministerpräsident Tusk, der am Abend in Berlin erwartet wird, sprach sich für eine verstärkte Rüstungskooperation aus.

Rheinmetall ist einer der größten Munitionsproduzenten weltweit. Der Düsseldorfer Konzern baut im Zuge des Kriegs von Russland gegen die Ukraine seine Produktionskapazitäten gezielt aus. Die Düsseldorfer versorgen auch die Ukraine mit Waffen und Munition. Das Unternehmen erwartet durch die erhöhte Produktion zu steigende Umsätze und Gewinne.

(Bericht von Andreas Rinke, Matthias Inverardi; redigiert von Hans Busemann)