Steinmeier kritisiert Trump für Nato-Äußerung

NIKOSIA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Äußerungen des republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump zur Nato scharf kritisiert. "Diese Äußerungen sind verantwortungslos und spielen sogar Russland in die Hände", sagte er am Montag während eines Besuches in der zyprischen Hauptstadt Nikosia. "Und daran kann niemand in unserem Bündnis ein Interesse haben." Die Äußerungen trügen nicht zur Stärke bei, die die Nato brauche.

Der frühere US-Präsident hatte erklärt, er würde Nato-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, keinen Schutz vor Russland gewähren. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump Deutschland wiederholt vorgeworfen, zu wenig Geld für Verteidigung auszugeben.

In den USA sei Wahlkampf, sagte Steinmeier in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulidis. "Manches ist provokativ. Aber auch wenn es provokativ ist, heißt es nicht, dass wir es nicht ernst nehmen sollten." Zugleich appellierte er an die Europäer, nicht so zu tun, als sei die Wahl in den USA schon entschieden.

Im gegenwärtigen Präsidenten Joe Biden habe Europa einen echten Freund und Förderer der transatlantischen Beziehungen, sagte der Bundespräsident. Biden habe angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine die Stärke und Geschlossenheit der Nato sichergestellt. "Wir haben jedes Interesse daran, dass diese Stärke und Geschlossenheit der Nato nicht nur in dieser Frage erhalten bleibt."

Steinmeier machte zugleich deutlich: "Es ist völlig klar, dass wir in Europa, auch wir in Deutschland unseren Teil dazu beitragen müssen, die Verteidigungsanstrengungen innerhalb der Nato systematisch in den nächsten Jahren zu erhöhen." Dies gelte unabhängig vom Wahlausgang in den USA im Herbst. Das habe auch die Bundesregierung in den vergangenen Wochen immer wieder zum Ausdruck gebracht./sk/DP/ngu