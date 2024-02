US-Verteidigungsminister Austin übergibt Amtspflichten an Vertreterin

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist am Sonntag erneut ins Krankenhaus gebracht worden.

Seine Amtspflichten habe er an seine Stellvertreterin Kathleen Hicks übertragen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Generalmajor Pat Ryder, in einer Erklärung.

Zuvor war mitgeteilt worden, Austin werde wegen Symptomen behandelt, die auf ein Blasenproblem hindeuteten und wolle im Krankenhaus seinen Amtsgeschäften nachgehen.

Erst Mitte Januar war der 70-Jährige nach einem zweiwöchigen Klinikaufenthalt wegen einer Krebserkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Austins Klinik-Aufenthalt hatte zu Streit geführt: Der Minister war am Neujahrstag in das Walter Reed National Military Medical Center in Maryland eingeliefert worden. Bekanntgegeben wurde das aber vier Tage später. Den Grund für den Aufenthalt nannte das Pentagon erst am 9. Januar.

Einige Republikaner hatten wegen der Vorgänge Austins Rücktritt gefordert und ihm vorgeworfen, entgegen gesetzlicher Vorschriften den Kongress nicht unverzüglich informiert zu haben. Präsident Joe Biden hat jedoch erklärt, an seinem Minister festzuhalten. Zu den Pflichten eines US-Verteidigungsministers gehört, jederzeit erreichbar zu sein für den Fall eines atomaren Angriffs auf die USA.

