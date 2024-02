Börsianer sehen düstere Konjunkturlage - Kanzleramtschef optimistisch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Börsianer bewerten die Konjunkturlage in Deutschland so schlecht wie seit der Corona-Rezession 2020 nicht mehr - rechnen aber mit einer Besserung.

Das Barometer für die aktuelle Situation fiel im Februar um 4,4 auf minus 81,7 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 167 Analysten und Anlegern mitteilte. Die Aussicht auf sinkende Zinsen lässt allerdings immer mehr Börsenprofis auf eine Besserung hoffen. Auch Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt sagte, er rechne mit Wachstum der deutschen Volkswirtschaft in diesem Jahr. Er sehe keine Rezession, fügte der SPD-Politiker hinzu und verwies auf Rekordinvestitionen im Haushalt 2024.

Seit Monaten streiten Politiker und Experten über den Zustand der Volkswirtschaft. Während Kanzler Olaf Scholz betonte, dass die Lage besser sei als die Stimmung, halten Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zusätzliche Impulse für die Konjunktur für nötig. Das ZEW-Barometer misste genau diese Stimmung - und kommt dabei auf den tiefsten Stand seit Juni 2020. "Die deutsche Wirtschaft steht nicht gut da", sagte deshalb ZEW-Präsident Achim Wambach. In der Regierung war mehrfach der Vorwurf erhoben wurde, dass der Zustand der Wirtschaft runtergeredet werde.

Allerdings stieg das Barometer für die Einschätzung in den kommenden sechs Monaten um 4,7 Punkte auf 19,9 Zähler. Das ist bereits der siebte Anstieg in Folge, womit das Barometer nunmehr auf dem höchsten Stand seit einem Jahr liegt. Allerdings erfolgt der Anstieg von einem sehr niedrigen Niveau aus. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einer Verbesserung auf 17,5 Punkte gerechnet. "Sich abzeichnende Leitzinssenkungen scheinen wie Doping zu wirken", sagte dazu der Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. Nach den Worten von ZEW-Chef Wambach gehen mittlerweile mehr als zwei Drittel der Befragten davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts sinkender Inflationsraten in den kommenden sechs Monaten Zinssenkungen vornimmt. "Von der amerikanischen Notenbank erwarten mittlerweile fast drei Viertel der Befragten baldige Zinssenkungen", sagte Wambach.

Kanzleramtschef Schmidt betonte, dass er keine Rezession sehe. Denn die Begleiterscheinungen einer Rezession seien nicht sichtbar. "Der Arbeitsmarkt ist sehr stabil." Auch die Reallöhne seien wieder gestiegen, was zu einer erhöhten Kaufkraft führen werde, sagte der SPD-Politiker. Zu 58 Milliarden Euro im Haushalt kämen noch 49 Milliarden Euro aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF).

Institute trauen Europas größter Volkswirtschaft in diesem Jahr bestenfalls ein leichtes Wachstum zu. Das Ifo-Institut geht von einem Plus von 0,7 Prozent aus, während das gewerkschaftsnahe IMK einen Rückgang von 0,3 Prozent prophezeit - in diesem Tempo war es bereits 2023 nach unten gegangen.

Aktuell steht die deutsche Wirtschaft mit einem Bein in der Rezession. Sie schrumpfte im vierten Quartal 2023 um 0,3 Prozent. Kommt es im laufenden ersten Vierteljahr zu einem erneuten Rückgang, wird von einer technischen Rezession gesprochen. Die Bundesbank rechnet "bestenfalls" mit einer Stagnation von Januar bis März.

