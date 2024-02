DAX 40 Ausblick: US-Inflation stärker als gedacht – Zinssorgen holen Anleger wieder ein

Stärkere Verbraucherpreisdaten in den USA haben die Zinssenkungsfantasien der Anleger am Nachmittag deutlich gedämpft. Dass sich der Preisdruck in der größten Volkswirtschaft hartnäckiger erweist als gedacht, erweckt die schwelenden Zinssorgen folgerichtig wieder zum Leben.

Kernrate der Teuerung liegt mit 3,9 Prozent so hoch wie im Vormonat und damit unter den Erwartungen

So lag die Teuerung im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 3,1 Prozent und damit deutlich höher als von Ökonomen im Vorfeld geschätzt (2,9 Prozent). Im Dezember hatte der Wert im gleichen Zeitraum noch um 3,4 Prozent zugelegt. Die Für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung notierte bei 3,9 Prozent und damit ebenfalls höher als erwartet (3,7 Prozent), allerdings auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat.