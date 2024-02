EQS-Adhoc: TAKKT AG: TAKKT-Vorstand schlägt Zahlung einer Dividende von einem Euro je Aktie vor

EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividende

TAKKT AG: TAKKT-Vorstand schlägt Zahlung einer Dividende von einem Euro je Aktie vor



13.02.2024 / 15:10 CET/CEST

TAKKT-Vorstand schlägt Zahlung einer Dividende von einem Euro je Aktie vor



Stuttgart, 13. Februar 2024. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat wird TAKKT der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von insgesamt einem Euro je Aktie vorschlagen. Der Auszahlungsbetrag ist identisch zum Vorjahr. Er besteht aus einer Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,40 Euro. Die Hauptversammlung wird am 17. Mai über den Vorschlag entscheiden.



Der Vorschlag folgt der Dividendenpolitik von TAKKT, die bei einer hohen Eigenkapitalquote die Möglichkeit von Sonderdividenden vorsieht. Durch die sehr solide Bilanz und Cashflow-Stärke verfügt die Gruppe auch nach der Zahlung der Dividende über ausreichend finanzielle Mittel für Akquisitionen sowie das laufende Aktienrückkauf-Programm.





