GNW-Adhoc: Laut neuer Studie zu gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen erzielten Kunden von Quantexa 228 % Kapitalrendite mit zusätzlichen Vorteilen in Höhe von 34,8 Mio. USD

^LONDON, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unternehmen benötigen eine

vertrauenswürdige Datengrundlage, um effektive Entscheidungen treffen zu können, die es ihnen ermöglichen, effizient zu arbeiten, für die Zukunft zu planen und zu wachsen. Dennoch kämpfen viele Unternehmen weiterhin mit einer fehlenden einheitlichen Kundenansicht, doppelten Datensätzen, ineffizienten Prozessen und unwirksamen Ergebnissen.

Quantexa hat heute die Studie ?The Total Economic Impact(TM) of The Quantexa

Decision Intelligence Platform" (Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Quantexa Decision Intelligence-Plattform) veröffentlicht. Sie bietet eine Analyse zur Rechtfertigung des Geschäftswerts, die Unternehmen hilft, die finanziellen Auswirkungen ihrer Technologieinvestitionen zu verstehen. Quantexa beauftragte Forrester Consulting mit der Befragung von sechs Kunden in datenbezogenen Führungspositionen im Bankwesen, in der Telekommunikation und im öffentlichen Sektor, um die potenzielle Investitionsrendite und andere Vorteile zu untersuchen, die Unternehmen mit Decision Intelligence erzielen können. In diesem Fall skizziert die Studie auf der Grundlage der befragten Kunden eine Aufschlüsselung der quantitativen und qualitativen Vorteile, der potenziellen finanziellen Auswirkungen und der damit verbundenen Risiken der Implementierung der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa für eine zusammengesetzte Organisation. Zu den Vorteilen für die Kunden gehörten: * 228 % Kapitalrendite in drei Jahren * Amortisationszeit von weniger als acht Monaten * Geschätzter Nettogegenwartswert von 34,8 Mio. USD an Kundenvorteilen über drei Jahre 5 Hauptvorteile und wie viel mit der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa eingespart wurde Ein globaler Leiter der Abteilung für die Aufdeckung von Finanzkriminalität bei einem Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor erklärte: ?Quantexa bietet uns die Möglichkeit, Daten in einem flexiblen und skalierbaren Ökosystem zu beschaffen und zu verschmelzen, und es bietet eine mehrdimensionale Sicht auf den Kunden fast in Echtzeit. Es ermöglicht uns, dieses Modell zu nutzen, um das Risiko zu verringern, den Umfang der Infrastruktur und der personellen Ressourcen zu reduzieren und Datenbestände zu monetarisieren." Für weitere Informationen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Quantexa Decision Intelligence-Plattform laden Sie bitte die vollständige Studie für das Jahr 2024 (https://quantexa.com/resources/tei-report/) herunter. Über Quantexa Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet und Unternehmen in die Lage versetzt, vertrauenswürdige betriebliche Entscheidungen zu treffen, indem es Daten Bedeutung verleiht. Mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Big Data und KI deckt die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa verborgene Risiken und neue Chancen auf, indem sie eine kontextbezogene, vernetzte Sicht auf interne und externe Daten an einem einzigen Ort bietet. Sie löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, KYC (Kundenprofil), Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus. Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 675 Mitarbeiter und Tausende von Nutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Das Unternehmen hat Niederlassungen in London, Dublin, Brüssel, Malaga, den Vereinigten Arabischen Emiraten, New York, Boston, Toronto, Sydney, Melbourne und Tokio. Medienanfragen Kontakt: Stephanie Crisp, Fight or Flight E-Mail: Quantexa@fightorflight (mailto:quantexa@fightorflight.com) ODER Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing Tel.: +1 609 502 6889 E-Mail: adamjaffe@quantexa.com (mailto:adamjaffe@quantexa.com) ODER E-Mail: RapidResponse@quantexa.com (mailto:RapidResponse@quantexa.com) Ein Bild zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70409264-cd05-40a7- b809-66bbe5ff8e7e °