Goldpreis: Alle Augen auf die US-Inflationsdaten – Das ist diese Woche wichtig

Mit Hochspannung fiebern Anleger dies- und jenseits des Atlantiks am Dienstag der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten entgegen (14:30 Uhr), welche über Wohl und Wehe der laufenden Handelswoche entscheiden könnten. Laut IG-Indikation kostet eine Feinunze des Edelmetalls rund 2.025 Dollar und damit 0,28 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages.

Ökonomen erwarten weiteren Rückgang der Teuerung

Wenn es nach Ökonomen geht, dürfte die Teuerung in den Vereinigten Staaten im Januar (per Jahresmonatsvergleich) bei 2,9 Prozent notieren und damit deutlich tiefer als im Monat zuvor (3,4 Prozent). Die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung könnte Schätzungen zufolge im gleichen Zeitraum bei 3,7 Prozent liegen (zuvor: 3,9 Prozent).

Ein Rückgang der Inflation dürfte in Anlegerkreisen die Zinssenkungsfantasien zumindest für die kommende Mai-Sitzung (01.05.) am Leben halten.