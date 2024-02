OTS: GLS Bank / Bilanzpressekonferenz der GLS Bank - Einladung

Bilanzpressekonferenz der GLS Bank - Einladung Bochum (ots) - Am 07. März 2024 laden wir die Fachpresse um 11 Uhr zur hybriden Bilanzpressekonferenz der GLS Bank in Bochum ein. Für die erste sozial-ökologische Bank Deutschlands ist 2024 ein besonderes Jahr. Wir feiern unser 50-jähriges Jubiläum. Vorstandsprecherin Aysel Osmanoglu und Vorstand Dirk Kannacher ordnen an diesem Termin die aktuellen Bilanzzahlen ein. Dabei liegt der Fokus auf der Wirkung unserer Arbeit als sozial-ökologische Bank. Außerdem sprechen wir darüber, was Finanzinstitute für eine starke Demokratie und gegen die Klimakrise tun können. Bei einem Imbiss im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Vorstände für weitere Gespräche und Interviews zur Verfügung. Hier ist eine Absprache vorab sinnvoll. Für die Anmeldung senden Sie uns einfach eine Mail mit Name, Medium und Hinweis, ob sie vor Ort oder digital dabei sein wollen an: mailto:presse@gls.de oder 0234 5797 5340. Pressekontakt: Angelika Ivanov M: mailto:presse@gls.de T: +49 (0) 234 5797 5340 GLS Bank Christstr. 9 44789 Bochum Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/5713289 OTS: GLS Bank