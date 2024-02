Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Elektronikfertigung/Europa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Elektronikfertigung/Europa:

"In Brüssel und Berlin reden die Politiker viel von der Resilienz der europäischen Wirtschaft, also von der Fähigkeit, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen und Abhängigkeiten zu verringern. Aus diesem Grund unterstützen die Regierungen den Bau neuer Chipfabriken mit Milliarden. Unter allen Umständen sollen die Firmen in Europa mit den wichtigen Bauteilen versorgt werden. Die vor- und nachgelagerten Teile der Lieferkette werden bis jetzt indes viel zu wenig beachtet. Dabei ist wenig gewonnen, wenn Europa zwar wieder in großem Stil Chips produziert, diese Bauelemente anschließend aber zur Weiterverarbeitung nach Fernost geflogen werden müssen. Oder wenn zwar Chips vorhanden sind, aber die Leiterplatten aus China fehlen. (.) Im Gegensatz zu den Halbleiterherstellern brauchen die letzten Elektronikfertiger hierzulande keine Milliardenhilfen, um zu investieren. Es würde schon reichen, sie nicht weiter zu benachteiligen gegenüber ihren Wettbewerbern in Übersee."/yyzz/DP/he