ROUNDUP: Erdrutsch an türkischer Goldmine - mehrere Arbeiter vermisst

ISTANBUL (dpa-AFX) - In der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen seien derzeit zu Sucharbeiten im Einsatz.

Der Erdrutsch ereignete sich nahe einer Mine im osttürkischen Erzincan um etwa 14.30 Uhr Ortszeit. Auch Stunden nach dem Unglück waren die Vermissten noch nicht gefunden. Auf Bildern des Senders TRT war zu sehen, wie große Erdmassen einen Hang hinabstürzten. Die Mine wird dem Betreiber Anagold zufolge seit 2010 zur Goldgewinnung genutzt.

Auf Warnung vor einer Verunreinigung des nahegelegenen Flusses Euphrat durch Cyanid aus der Mine entgegnete der Provinzgouverneur Hamza Aydogdu, es gebe bisher keine Informationen über eine Kontamination. Cyanverbindungen führen immer wieder zu Massensterben von Fischen und anderen Wasserlebewesen, wenn sie etwa aus Bergwerken in Gewässer gelangen.

In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. 2014 starben bei einer Explosion in einer Kohlemine in der Provinz Manisa in der Ägäis-Region insgesamt 301 Menschen./apo/DP/ngu