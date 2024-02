Russland setzt estnische Ministerpräsidentin auf Fahndungsliste

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau/Vilnius (Reuters) - Die russische Polizei hat die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas auf die Fahndungsliste gesetzt.

Dies gilt auch für den estnischen Staatssekretär Taimar Peterkop, den litauischen Kulturminister Simonas Kairys und Mitglieder des früheren lettischen Parlaments, wie am Dienstag aus Daten des Innenministeriums in Moskau hervorging. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte, Kallas werde wegen feindseligen Handlungen gegen Russland und der "Schändung des historischen Gedächtnisses" gesucht. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte eine Quelle mit der Aussage, den dreien werde "die Zerstörung von Denkmälern für sowjetische Soldaten" vorgeworfen, was nach dem russischen Strafgesetzbuch mit einer fünfjährigen Haftstrafe geahndet wird.

"Der Kreml hofft nun, dass dieser Schritt dazu beitragen wird, mich und andere zum Schweigen zu bringen - aber das wird nicht der Fall sein", schrieb Kallas in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X. "Ich werde die Ukraine weiterhin nachdrücklich unterstützen. Ich werde weiterhin für eine stärkere Verteidigung Europas eintreten." Der Schritt Russlands sei keine Überraschung. Kairys sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Haftbefehl bedeute, "dass ich aktiv und prinzipientreu gehandelt habe".

Nach Angaben des russischen Außenministeriums handelt es sich erst um den Anfang. "Verbrechen gegen das Andenken an die Befreier von Nazismus und Faschismus müssen geahndet werden", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Die baltischen Politiker laufen nur dann Gefahr, verhaftet zu werden, wenn sie die russische Grenze überqueren, ansonsten dürfte die Ausrufung zur Fahndung keine praktischen Folgen haben.

Die baltischen Staaten hatten sich schon für unabhängig von der Sowjetunion erklärt, bevor diese Ende Dezember 1991 zusammenbrach. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor fast zwei Jahren haben die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen die meisten ihrer Denkmäler aus der Sowjetzeit abgerissen, darunter auch jene, die an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten erinnern. 2022 verkündete Kallas, dass dies in Estland etwa 200 bis 400 Denkmäler betreffe.

Alle drei Länder sind Mitglieder der Europäischen Union und der NATO, und ihre Beziehungen zu Moskau haben sich seit Beginn des Krieges drastisch verschlechtert. Mehrere Dutzend weitere baltische Politiker wurden ebenfalls auf die russische Fahndungsliste gesetzt, darunter Bürgermeister, Kommunalabgeordnete und die ehemalige lettische Innenministerin Marija Golubeva. Aus der Datenbank des Innenministeriums geht nicht hervor, welcher Artikel des Strafgesetzbuchs für die auf der Liste stehenden Personen gilt.

