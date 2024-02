Schneefall sorgt für Flugausfälle im Nordosten der USA

NEW YORK (dpa-AFX) - Dichtes Schneetreiben hat im Nordosten der Vereinigten Staaten für Schulfrei und Flugausfälle gesorgt. Ein Wintertief brachte bis Dienstagmittag (Ortszeit) in mehreren US-Bundesstaaten einige Zentimeter Schnee. Wegen des befürchteten Verkehrschaos ordnete die Ostküstenmetropole New York für alle Schüler digitalen Schulunterricht an. Während das große Chaos auf weitgehend freien Straßen ausblieb, mussten viele Flugreisende mit Verspätungen rechnen: Vor allem in New York und Boston wurden viele Verbindungen gestrichen - Medienberichten zufolge zusammen über 1000./scb/DP/he