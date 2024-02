US-Inflationsdruck weicht nur langsam - Keine rasche Zinswende in Sicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Lucia Mutikani und Ann Saphir

Washington (Reuters) - Die Inflation in den USA erweist sich als zäher als gedacht und lässt die Aussichten auf eine schnelle Zinswende schwinden.

Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach plus 3,4 Prozent im Dezember, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten erwartet, dass die Drei-Prozent-Marke unterschritten und die Inflationsrate auf 2,9 Prozent sinken würde. An den Terminmärkten wird nun erst für Juni mit einer Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve gerechnet.

Diese beließ den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent. Sie will die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2,0 Prozent steuern. Laut Fed-Chef Jerome Powell hat die Zentralbank zwar Fortschritte erzielt. Sie will aber auf dem Weg zu einer Zinswende noch weitere "gute Daten" sehen, die in diese Richtung weisen. Hier hakt es nun ausgerechnet bei der sogenannten Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Kosten für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben: Sie verharrte wider Erwarten im Januar auf dem Vormonatswert von 3,9 Prozent. Experten hatten mit einem Rückgang auf 3,7 Prozent gerechnet. Die Notenbank achtet besonders auf diese Kennziffer, da sie zugrundeliegende Inflationstrends gut abbildet.

LANGE GESICHTER AN DER BÖRSE

"Besonders die kräftige Konjunktur spricht gegen ein zu schnelles Lockern der Zinszügel", sagte Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank. An den Finanzmärkten sorgten die Inflationsdaten für lange Gesichter. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten kurz nach der Eröffnung am Dienstag jeweils 1,4 Prozent schwächer bei 38.265 und 4952 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 1,7 Prozent auf 15.678 Zähler ab.

"Seit Oktober 2023 ist der Trend zur Entspannung an der Inflationsfront im Saldo fast zum Erliegen gekommen", so das Fazit von LBBW-Ökonom Elmar Völker. Dem stehe zwar gegenüber, dass sich die Kerninflation "unter Abzug der dominanten Wohnkosten" mit 2,2 Prozent nahe am Stabilitätsziel der Fed bewege: "Die heute veröffentlichten Daten sind gleichwohl ein weiterer herber Dämpfer für jegliche Hoffnungen, dass die US-Notenbank schnell ihre Zinsen senken wird. Wir erwarten die geldpolitische Kehrtwende derzeit nicht vor Juni 2024."

(Bericht von Ann Saphir, geschrieben von Reinhard Becker, Mitarbeit: Zuzanna Szymańska, Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)