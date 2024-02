Von Spionen und Profiten: Palantirs beeindruckende Wandlung

Hast du gewusst, dass Palantir Technologies (WKN: A2QA4J) nach einem magischen Artefakt aus J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ benannt ist? Diese „sehenden Steine“ ermöglichten es den Charakteren in den Fantasy-Romanen, über große Entfernungen hinweg zu kommunizieren und zu sehen – ein passendes Symbol für ein Unternehmen, das darauf abzielt, komplexe Daten sichtbar und verständlich zu machen. Heute tauchen wir in Palantirs Welt ein, einem Unternehmen, das an der Schwelle zu einem entscheidenden Moment steht, dem sogenannten „Nvidia-Moment“. Lass uns gemeinsam die aktuellen Chancen und Risiken dieser Aktie erkunden.

Palantir im Überblick

Gegründet vor über zwanzig Jahren, hat Palantir lange im Schatten als geheimnisvoller Regierungsauftragnehmer agiert. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mit seinem Eintritt in den Mainstream erlebt das Unternehmen ein explosives Wachstum im kommerziellen Bereich. Sein dominanter Marktanteil in der KI-Software und -Dienstleistungen verspricht exponentielles Wachstum und gesteigerte Profitabilität. Trotz eines beeindruckenden Kursanstiegs von über 100 % im vergangenen Jahr steht Palantirs „Nvidia-Moment“ noch bevor, ein Zeitpunkt, der deutlich bessere Umsatz- und Gewinnzahlen verspricht.

Wachstum und Profitabilität

Im vierten Quartal übertraf Palantir selbst meine optimistischen Erwartungen mit einem Umsatz von mehr als 608 Mio. US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von acht Cent. Ich erwarte für 2024 einen Umsatz zwischen 2,5 und 2,8 Mrd. US-Dollar und ein Betriebsergebnis von mindestens 860 Mio. US-Dollar.

Der Vergleich mit Nvidia ist spannend: Der Chiphersteller erlebte einen enormen Aufschwung, als er Umsätze ankündigte, die 50 % über den Erwartungen lagen. Palantir steht möglicherweise vor einem ähnlichen Durchbruch an den Börsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach KI-basierten Lösungen.

Hier kommt Palantirs AI Plattform (AIP) ins Spiel: Sie soll eine umfassende Lösung bieten, die die Kunden in die Lage versetzt, innerhalb von Tagen reale Geschäftsprobleme zu lösen. Mit einer Vielzahl von Tools und Dienstleistungen ist Palantir in der Lage, vielen verschiedenen Unternehmen und Organisationen maßgeschneiderte KI-Lösungen anzubieten.

Was genau macht Palantir und warum ist es so besonders im Bereich der KI?

Palantir Technologies spezialisiert sich auf die Erstellung von Software, die große Datenmengen analysieren und visualisieren kann. Ihr Hauptprodukt, die Palantir-Plattform, wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, von der Finanzwelt über die Gesundheitsbranche bis hin zur nationalen Sicherheit. Was Palantir besonders macht, ist seine Fähigkeit, komplexe Daten aus unterschiedlichen Quellen zu integrieren und in einer Weise aufzubereiten, die es Entscheidungsträgern ermöglicht, schneller und informierter zu handeln.

Ihre Technologie hat einen interessanten Ansatz, der auf maßgeschneiderte Lösungen setzt und dabei hilft, operative Effizienz und strategische Einsichten zu verbessern. Dieses Niveau der Anpassungsfähigkeit und der Tiefgang der Analyse, gepaart mit der wachsenden Bedeutung von Daten in fast allen Aspekten des modernen Lebens, setzt Palantir von vielen anderen Unternehmen im KI-Sektor ab.

Kann Palantir trotz der Konkurrenz durch große Techies bestehen?

Palantir unterscheidet sich von Unternehmen wie Google und Amazon durch seinen Fokus auf spezialisierte, maßgeschneiderte Datenanalyse- und KI-Lösungen, die insbesondere für Regierungsorganisationen und Unternehmen im Verteidigungssektor attraktiv sind. Während die großen Tech-Firmen in der Regel breiter angelegte Cloud-Dienste und KI-Tools anbieten, punktet Palantir mit tiefgehender Integration und spezialisiertem Service.

Die nahezu einzigartige Stellung von Palantir in Bereichen, die hohe Sicherheit und komplexe Datenanalyse erfordern, bietet eine starke Grundlage, um in diesem wettbewerbsintensiven Markt zu bestehen. Ferner ist die Fähigkeit, sich schnell an sich ändernde Anforderungen anzupassen und enge Partnerschaften mit Kunden zu pflegen, ein weiterer Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Beachte auch die Risiken

Trotz der positiven Aussichten gibt es Risiken. Dazu gehören eine sich nur träge erholende US-Wirtschaft, höhere Zinsen, die Konkurrenz und die Möglichkeit, dass die Nachfrage nach Palantirs Dienstleistungen hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Das Wachstum der Regierungssparte, einst Palantirs Hauptstütze, hat sich verlangsamt, und weitere Rückgänge könnten sich negativ auswirken.

Fazit

Palantir steht an einem entscheidenden Punkt. Mit einer soliden Basis im kommerziellen Sektor und der Aussicht auf einen „Nvidia-Moment“ könnten die kommenden Jahre einen signifikanten Kursanstieg sehen. Die Prognosen bis 2030 sehen vielversprechend aus. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich der Aktienkurs in den kommenden sechs Jahren sogar verfünffachen würde.

Wenn du bereit bist, die Risiken in Kauf zu nehmen, bietet dir Palantir eine relativ spannende Chance. Mit seiner führenden Rolle im KI-Sektor und dem Potenzial für weiteres Wachstum und Profitabilität könnte das Unternehmen eine wertvolle Ergänzung für jedes langfristig orientierte Portfolio sein.

Der Artikel Von Spionen und Profiten: Palantirs beeindruckende Wandlung ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und Amazon.

