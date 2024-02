Aktien New York Schluss: Erholung nach Rücksetzer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch ihre Verluste vom Vortag verdaut. Im späten Handel griff die Erholung. So stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss 0,40 Prozent höher auf 38 424,27 Punkten.

Dem marktbreiten S&P 500 gelang mit einem Endspurt wieder der Sprung über die viel beachtete 5000-Punkte-Marke bei einem Plus von letztlich 0,96 Prozent auf 5000,62 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich mit plus 1,18 Prozent noch deutlicher auf 17 807,63 Punkte.

Am Dienstag hatten noch enttäuschend ausgefallene US-Inflationszahlen die Anleger zunächst auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten hatten Sorgen am Markt befeuert, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Allerdings waren die Börsen zuletzt auch sehr stark gelaufen./ajx/he