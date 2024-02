Bitcoin Bullen nehmen die Jahreshochs ins Visier, $50.000 im Fokus 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Durch den nun erfolgten Bruch zurück über $44.000, das Abstoßen von der 50-Tagelinie nach oben und das erneute Aufdrehen dieser, sind die Vorzeichen für Bitcoin nun wieder klar bullish zu sehen. Dies wird bestätigt durch die ebenfalls erneut nach oben strebende 200-Tagelinie..

Bitcoin Analyse am 14.02.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Das ĂĽbergeordnete Bild fĂĽr Bitcoin

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (02. September 2018 bis 13. Februar 2024). Screenshot erstellt am 13. Februar 2024, 16:40 Uhr (MESZ)

Ausgehend von unserer letzten Bitcoin-Betrachtung und unseres dort formulierten, starken Eindrucks, den Bitcoin nach dem jüngsten Rutsch unter die $40.000 Marke machte, besonders folgend auf die eher restriktiv zu interpretierende US-Notenbank FED, sind wir wenig überrascht, dass die Kryptowährung Nr. 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung deutlich über $44.000 brach und nun Kurs auf die Jahreshochs bzw. die psychologisch wichtige $50.000 Marke nimmt.

Unserem weiter bullishen Ausblick für Bitcoin können auch die Zahlen zur US Inflation von Dienstag nichts anhaben, die Inflationsrate in den USA ging im Januar im Jahresvergleich von 3.4% im Dezember auf nun 3.1% im Januar zurück, lag aber immer noch leicht über den Markterwartungen von 2.9%.

Wie es scheint, trägt zum aktuell bullishen Umfeld für Bitcoin nicht nur das vergangene Woche thematisierte und eventuell nun bereits antizipierte „Bitcoin Halving“ eine Rolle.

Zur Erinnerung: beim Bitcoin Halving handelt es sich um die regelmäßige Halbierung der Belohnungen, die Bitcoin Miner für ihre Rechenkapazitäten in Form von Bitcoin erhalten und das ist insofern für den Bitcoin Kursverlauf relevant, als dass durch das Bitcoin Halving immer weniger neue Bitcoin auf den Markt, was zu einer potenziellen Angebotsverknappung führen und den Bitcoin Preis treiben könnte, was zumindest bei den bisherigen Halvings beobachtet werden konnte.

Ein weiterer, aktueller Kurstreiber für Bitcoin könnte die vor gut einem Monat zugelassenen Bitcoin ETFs sein: so scheinen die zugelassenen Bitcoin ETFs rund um Grayscale oder auch Blackrock Bitcoin Verkäufe in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar absorbiert zu haben und mit dem Aufstocken ihrer physischen Bestände dem Bitcoin-Papier eine erhöhte Glaubwürdigkeit zu verleihen...

