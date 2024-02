FiCAS AG / Bitcoin Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die FiCAS AG erhält die FINMA-Lizenz und unterstreicht damit ihr Engagement für Professionalität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.



Presseerklärung Die FiCAS AG erhält die FINMA-Lizenz und unterstreicht damit ihr Engagement für Professionalität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Zug, Schweiz — 14 Februar 2024 — Die FiCAS AG freut sich, von der Eidgenössischen Finanzmarkt-aufsicht (FINMA) die Bewilligung als Portfolio Manager erhalten zu haben. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von FiCAS für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und für hervorragende Leistungen auf dem Schweizer Finanzmarkt. Die Erlangung dieser Lizenz wurde durch die kollektiven Bemühungen des gesamten FiCAS-Teams ermöglicht, was das Engagement des Unternehmens für die höchsten Standards der Unternehmensführung und -überwachung unterstreicht. Marcel Niederberger, Chief Executive Officer von FiCAS, zeigte sich begeistert von dieser bedeutenden Errungenschaft: "Die Erlangung der Portfoliomanager-Lizenz ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement von FiCAS für hervorragende regulatorische Standards. Dieser Erfolg spiegelt das Engagement und die harte Arbeit unseres gesamten Teams wider. Wir sind stolz darauf, von der FINMA anerkannt zu werden und danken für das Vertrauen, das unsere Kunden und Stakeholder in uns setzen." FiCAS feiert die Erlangung der Portfoliomanager-Lizenz und ist weiterhin bestrebt innovative Lösungen anzubieten und die höchsten Standards für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erfüllen. Diese Errungenschaft stärkt nicht nur das Ansehen von FiCAS in der Finanzbranche, sondern unterstreicht auch das Engagement für die Grundsätze von Transparenz, Verantwortlichkeit und Kundenvertrauen. Pressekontakt Darko Novakovic

Email: darko.novakovic@ficas.com

Telefon: +41 41 720 40 06 Über die FiCAS AG: Die FiCAS AG, eine regulierte Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, Anlegern einen einfachen Zugang zu modernen, aktiv verwalteten Krypto-Anlageprodukten zu ermöglichen, die von ihrer Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG und anderen Partnern emittiert werden. Mit ihrer umfassenden Finanz- und Krypto-Expertise ist die FiCAS AG in der Lage, börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ETPs) und börsengehandelte Instrumente (Exchange Traded Instruments, ETIs), die an regulierten Börsen gelistet sind, aktiv zu verwalten und zeitnah auf Marktveränderungen zu reagieren. Die aktuelle diskretionäre Anlagestrategie der FiCAS AG wurde vier Jahre lang geprüft und hat sich als erfolgreich erwiesen. Über die FINMA: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) ist die Aufsichtsbehörde mit hoheitlichen Befugnissen über verschiedene in der Schweiz tätige Finanzunternehmen. Der Zuständigkeitsbereich der FINMA umfasst Banken, Versicherungen, Börsen, Finanzinstitute, kollektive Kapitalanlagen, Vermögensverwalter, Fondsleitungen und Versicherungsvermittler. Die FINMA setzt sich für den Schutz von Gläubigern, Anlegern und Versicherten sowie für das reibungslose Funktionieren der Finanzmärkte ein. Mit ihrem Mandat zur Wahrung von Stabilität, Integrität und Transparenz spielt die FINMA eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und Glaubwürdigkeit des Schweizer Finanzmarktes. Haftungsausschluss: Diese Mitteilung ist Werbung und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit durch die Managementstrategie der FiCAS AG und ihres Gründers erzielten Renditen und die korrekten Kursprognosen des Gründers der FiCAS AG sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die hierin enthaltenen Informationen sind weder ganz noch teilweise, direkt oder indirekt zur Veröffentlichung oder Verteilung in Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Neuseeland, Singapur, Südafrika, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern oder unter solchen Umständen bestimmt, unter denen die Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Alle Wertpapiere gemäß dieser Mitteilung wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Anlageprodukte sind für private, professionelle und institutionelle Anleger in ausgewählten europäischen Ländern bestimmt. www.ficas.com



Datei: Presseerklärung (PDF)



