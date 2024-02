GNW-Adhoc: Best4Tires in Kooperation mit Attensi: Mit Gamified Training zu optimiertem Kundenservice

^KÖLN, Deutschland, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Best4Tires, ein führender

Service- und Lösungspartner für Reifen, Felgen und Kompletträder, hat in Zusammenarbeit mit Attensi innovative gamifizierte Trainingslösungen eingeführt. Diese revolutionäre Methode ermöglicht es den Teams, effizienter zu arbeiten und herausragenden Kundenservice zu bieten. Durch die Anwendung von Spielmechanismen im Training konnte Best4Tires beeindruckende Ergebnisse erzielen: * 85% der identifizierten Wissenslücke wurden geschlossen. * 94% der Mitarbeitenden hat das Training gefallen. * 93% haben ein besseres Verständnis für die verschiedenen Kundensegmente und deren Ziele entwickelt. * 91% wenden das Gelernte aktiv in ihrem beruflichen Alltag an. In einer sich rasch entwickelnden Automobilbranche erkannte Best4Tires die Notwendigkeit, seine Trainingsmethoden zu modernisieren und den Wissensaustausch zu verbessern. Durch die Implementierung eines maßgeschneiderten Trainingsprogramms, basierend auf Attensi PROCESS und PORTAL, konnte das Unternehmen seine Vertriebsorganisation erfolgreich weiterentwickeln. Gamified Training bietet eine innovative und effektive Alternative zu herkömmlichen Trainingsmethoden. Durch die Integration von Spielmechanismen werden die Lernenden aktiv in den Lernprozess eingebunden und sind motiviert, ihr Wissen zu vertiefen. Dies führt zu einer höheren Effektivität und einem nachhaltigeren Lernerfolg im Vergleich zu passiven Trainingsmethoden. Seither profitiert Best4Tires von besser ausgebildetem Personal, das sich kontinuierlich weiterbildet. Philip Hülswitt, Chief Sales Officer bei Best4Tires, betonte die Bedeutung einer interaktiven Lernumgebung für die Mitarbeitenden: ?Wir wollten eine Lernumgebung für Mitarbeitende (Neu sowie Bestand) schaffen, welche mehr als das bloße Durchklicken von Präsentationen oder der stillen Teilnahme von Schulungen ist - wir wollten eine interaktive Lösung. Hierbei war es uns wichtig, dass diese spielerisch und losgelöst von räumlichen und zeitlichen Einschränkungen funktioniert. Also haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit Attensi entschieden." Dank der Partnerschaft mit Attensi ist dieses Vorhaben gelungen. Das gamifizierte Training simuliert reale Arbeitsabläufe und Verkaufsszenarien mit dem Ergebnis eines effizienten und praxisnahen Lernerlebnisses. Die Mitarbeitenden können in einer sicheren Umgebung agieren, Fehler machen und aus ihnen lernen, während das Punktesystem ihre Motivation steigert. Die Umsetzung dieser fortschrittlichen Trainingsmethode bei Best4Tires führte zu einer nachhaltigen Verbesserung des Lernerfolgs und der Arbeitsleistung: * Mitarbeitende erlernten auf höchsteffiziente Weise komplexe Prozesse schneller, um so einen herausragenden Kundenservice zu bieten. * Die Interaktion mit Kund- und Kollegschaft in Form von Avataren schuf ein authentisches und spielerisches Lernumfeld, welches die Motivation und den Lernerfolg der Mitarbeitenden nachhaltig steigerte. * Die Integration von Humor und die Möglichkeit, auf der Highscore-Liste nach Spitzenplätzen zu streben, ermutigten die Mitarbeitenden, sich aktiv mit den Trainingsinhalten auseinanderzusetzen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. Niclas Kaspari, Personalreferent bei Best4Tires, hob hervor, dass das Training nicht nur effektiv für bestehende, sondern auch für neue Angestellte sei. Diese können das Vertriebstraining direkt spielen und erste Erfahrungen sammeln, ohne Angst vor Fehlern zu haben. Die erfolgreiche Integration des gamifizierten Trainings ist erst der Anfang einer vielversprechenden Partnerschaft zwischen Best4Tires und Attensi. Das Unternehmen plant, die Plattform auf andere Unternehmensbereiche auszuweiten, um maßgeschneiderte Trainings für die Erreichung strategischer Ziele anzubieten. Die beeindruckenden Ergebnisse sprechen für sich und zeigen, dass die Investition in innovative Trainingsmethoden einen messbaren Mehrwert für Unternehmen schafft. Über Best4Tires Best4Tires (https://www.best4tires-holding.com/de/) ist ein führender Service- und Lösungspartner für Reifen, Felgen und Kompletträder. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an und zeichnet sich durch seine innovative Herangehensweise an den Kundenservice aus. Mit einem engagierten Team und einem starken Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit ist Best4Tires bestrebt, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und ihnen ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Über Attensi Attensi (https://attensi.com/de/) ist der weltweit führende Anbieter von wirkungsvollen gamifizierten Trainings. Ihre 3D-Trainings basieren auf Erkenntnissen aus den Bereichen Psychologie, Lernen und Gaming. Mitarbeitende können neue Fähigkeiten über Handy, Desktop oder VR erlernen und abschließen. Attensi hilft Unternehmen, ihre Mitarbeitenden zu motivieren und auf neue Herausforderungen vorzubereiten, und bietet ein unvergleichliches Lernerlebnis. Kontakt Marcus Folger marcus.folger@attensi.com °