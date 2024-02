Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Politischer Aschermittwoch

NÜRNBER (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Politischer Aschermittwoch:

"Heute ist der Ton in der Politik derart rau, dass manche schon meinen, der politische Aschermittwoch laufe mittlerweile das ganze Jahr über. Dann geht es nicht mehr um die inhaltliche Auseinandersetzung, um das Ringen um den richtigen Weg. Sondern nur noch darum, wie der politische Gegenüber verächtlich gemacht werden kann. Dass der Beifall dafür von der falschen Seite kommt, übersehen die Protagonisten. Denn in Zeiten, in denen Hate Speech und Übergriffe auf Politiker egal welcher Partei alltäglich werden, in denen das Ansehen der Politik insgesamt immer tiefer sinkt, ist das nicht zwingend der richtige Umgang miteinander. Wer sich gegenseitig auch sprachlich den Respekt verweigert, muss sich über den Imageverlust nicht wundern."/yyzz/DP/ngu