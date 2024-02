TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Februar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen (9.15 h Pk) 07:00 DEU: Commerzbank Jahreszahlen (9.0 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 07:00 FRA: Legrand, Jahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q4-Zahlen (14.00 Call) 09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Frosta AG, Bilanz-Pk, Bremerhaven 13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Euronext, Jahreszahlen USA: Dropbox, Q4-Zahlen USA: Applied Materials, Q1-Zahlen USA: Deere & Co, Q1-Zahlen USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/23 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 12/23 08:00 GBR: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 NOR: Handelsbilanz 1/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 1/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 1/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig) 09:00 EUR: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 ITA: Handelsbilanz 12/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 1/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/23 11:00 EUR: EU-Kommission legt Winterprognose für die Wirtschaft vor 11:00 GRC: Verbraucherpreise 1/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/24 14:30 USA: Empire State Index 2/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/24 14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 2/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/"4 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 1/24 16:00 USA: Lagerbestände 12/23 16:00 USA: NAHB-Index 2/24 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: EU-Medienworkshop: Europawahl 2024, Energiepolitik, Desinformation und die EU 09:30 DEU: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) stellt die Ergebnisse der Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2024 vor 08:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Jenoptik und Viba Sweets + 08.30 Unternehmensbesichtigung bei Jenoptik, Jena + 11.15 Austausch mit Vertretern der mitteldeutschen Industrie- und Handelskammern, Erfurt + 14.30 Unternehmensbesuch bei Viba Sweets, Schmalkalden 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, voraussichtlich mit Ex-Vorstand Martin Winterkorn als Zeuge 10:30 DEU: Hybrid-Pk Verband der Ersatzkassen zu mehr-patientensicherheit.de - Deutschlands erstes CIRS-Meldesystem für Versicherte geht an den Start u.a. mit Stefan Schwartze, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten 11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Deutschen Kfz-Gewerbes zum Autojahr 2023 und der aktuellen Situation im Kfz-Gewerbe 11:15 DEU: Pk Microsoft mit Bundeskanzler Olaf Scholz zum Thema «Künstliche Intelligenz» mit Vice Chair und Präsident der Microsoft Corporation Brad Smith und der Vorsitzenden der Geschäftsführung Microsoft Deutschland GmbH Marianne Janik 11:45 DEU: Treffen Deutsch-Japanischer Kooperationsrat zur Energiewende, Berlin DEU: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hält Festrede bei norddeutschen Obstbautagen, Jork DEU: Auftaktveranstaltung Fraport - «100 Jahre wie im Flug». Mit CEO Stefan Schulte, Ex-Oberbürgermeisterin Petra Roth, Pfarrerin Ulrike Johanns, langjährige Seelsorgerin am Airport, Ex-Ministerpräsident Roland Koch, Condor-Chef Peter Gerber. 19:00 DEU: Bürgerdialog mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne),Nürnberg 19:00 DEU: Münchner Europakonferenz 2024, u.a. mit CSU-Chef Markus Söder, München HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen