Aktien Europa Schluss: Börsenrally setzt sich fort

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die sich wieder fortsetzende Rally an Europas wichtigsten Börsen hat einige große Indizes am Donnerstag erneut auf Rekordhöhen geschickt. Zum einen sorgte die aufgehellte Stimmung an der Wall Street für Zuversicht. Zum anderen sorgten positiv aufgenommene Quartalszahlen europäischer Konzerne für gute Laune unter den Anlegern.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 4743,17 Punkte. Bei knapp unter 4750 Punkten erreichte der Leitindex der Euroregion den höchsten Stand seit 2001. An den Länderbörsen ging es ebenfalls nach oben, wobei der französische Cac 40 ein Rekordhoch bei etwas über 7750 Punkten erreichte. Aus dem Tag ging er mit einem Aufschlag von 0,86 Prozent auf 7743,42 Punkte. Der britische FTSE 100 schloss mit plus 0,38 Prozent auf 7597,53 Zähler.

Die am Dienstag veröffentlichten, enttäuschenden US-Verbraucherpreise sind abgehakt. "Einmal kurz geschüttelt und ein paar zittrige Hände aus dem Markt geworfen, macht die Börse jetzt da weiter, wo sie vor den etwas stärker als erwartet ausgefallenen Januar-Inflationszahlen aus den USA aufgehört hat", fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets das Handelsgeschehen zusammen. "Anleger greifen bei Aktien zu, als wären sie nach den Daten nicht nur ein gutes Prozent, sondern eher um zehn Prozent billiger geworden."

Gut gestützt wurde die Stimmung am Nachmittag, als die Wall Street ihre Vortagesgewinne ausbaute, und das trotz einer Flut an teils besser, teils schwächer als erwarteten Wirtschaftsdaten. Die Inflationsdaten änderten letztlich nichts an der Einschätzung vieler Marktteilnehmer, dass die US-Wirtschaft wohl nicht in eine Rezession abgleiten, sondern eine sanfte Landung hinlegen werde, hieß es am Markt. Starke Wirtschaftsdaten würden Zinssenkungen zudem zwar verzögern, aber nicht verhindern./ck/he