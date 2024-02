DAX® - Die klassische „make or break”-Situation

Die 17.000er-Marke erweist sich für den DAX® immer mehr als eine sehr hartnäckige. So ringt das Aktienbarometer seit gut drei Wochen mit dieser Barriere und damit auch mit dem alten Allzeithoch vom Dezember 2023 bei 17.003 Punkten. Auf der Unterseite fallen indes die jüngsten beiden Tiefpunkte bei 16.832/16.822 Punkten ins Auge. In der Summe manövrieren sich die deutschen Standardwerte mehr und mehr in de klassische „make or break“-Situation hinein. Wie so oft könnten die US-Märkte den Unterschied machen und damit den entscheidenden Ausschlag geben ( siehe Analyse hier ). Apropos USA: Fast schon traditionell am Donnerstag noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Laut der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) hat die jüngste Euphorie zwar einen Dämpfer erfahren, doch mit einem Bullenanteil von 42,2% sind die Optimisten unter den amerikanischen Privatanlegern gegenüber den Bären (26,8 %) deutlich in der Überzahl. Da beide Werte zudem über bzw. unter den historischen Mittelwerten liegen, ist die Börsenstimmung immer noch als überaus gut zu bezeichnen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

