Deutsche Anleihen: Erneute Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 133,88 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,31 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Am deutschen Rentenmarkt schauen die Anleger auf US-Konjunkturdaten, von denen sie sich neue Hinweise auf die Geldpolitik der Notenbank Fed erhoffen. "Ausgehend von der Unsicherheit um den Stand der US-Wirtschaft dürften die heute zu veröffentlichenden Wirtschaftsdaten erneut für die Leitzinserwartungen wichtig sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.

Am Nachmittag stehen in den USA eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Kalender. So werden Zahlen zur Industrieproduktion, dem Einzelhandel und den Einfuhrpreisen veröffentlicht. Zudem dürften auch die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe beachtet werden. Schließlich wirkt sich der Arbeitsmarkt auch auf die Preisentwicklung aus. Zinssenkungserwartungen in den USA waren zuletzt gedämpft worden.

Gefallen sind auch die Renditen britischer Staatsanleihen. Die britische Wirtschaft ist Ende des vergangenen Jahres in eine Rezession gerutscht. Im vierten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent zurück. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Bereits am Mittwoch hatten niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten die Renditen gedrückt./jsl/jkr/men