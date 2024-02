Devisen: Eurokurs vor US-Daten kaum verändert zum Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0728 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Die Dollar-Stärke der ersten Wochenhälfte hat sich am Devisenmarkt nicht fortgesetzt. Ein unerwartet schwacher Rückgang der Inflation in den USA hatte den Spekulationen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed einen Dämpfer versetzt. Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank dürfte die Fed "vorerst wohl noch die Füße still halten".

Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf zahlreiche neue Konjunkturdaten aus den USA gerichtet. Diese werden am Nachmittag erwartet und könnten neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA liefern. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Entwicklung der Einfuhrpreise und der Umsätze im Einzelhandel. "Die Einzelhandelsumsätze dürften eher nicht ausreichen, um das Weltbild der Fed ins Wanken zu bringen", kommentierte Experte Pfister./jkr/jha/