dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Die Pendelbewegung des Dax um die Marke von 17 000 Punkten geht am Donnerstag in die nächste Runde. Diesmal gibt es Rückenwind von der Wall Street, wo die großen Börsenindizes im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt hatten. Vor allem der Technologie-Index Nasdaq 100 , der nur knapp unter seinem Tageshoch den Handel beendet hatte. Mit diesen positiven Vorgaben berechnete der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher bei knapp unter 17 000 Punkten. Damit dürfte der Dax die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zwischen etwa 16 800 Zählern und dem Rekordhoch von 17 050 Punkten fortsetzen.

USA: - ERHOLT NACH RÜCKSETZER - Die US-Aktienmärkte haben sich am Mittwoch von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Börsenschluss 0,40 Prozent höher auf 38 424,27 Punkten. Am Dienstag hatten enttäuschend ausgefallene US-Inflationszahlen für einen Dämpfer gesorgt. Die Daten hatten Sorgen am Markt befeuert, dass die erhofften Zinssenkungen der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnten. Allerdings waren die Börsen zuletzt auch sehr stark gelaufen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte sorgte auch in Asien für Rückenwind. In Japan schloss der Nikkei 225 1,2 Prozent höher. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel unterdessen weiter.

DAX 16945,48 0,38 XDAX 16991,60 1,00 EuroSTOXX 50 4709,22 0,43 Stoxx50 4216,49 0,42 DJIA 38424,27 0,40 S&P 500 5000,62 0,96 NASDAQ 100 17807,63 1,18

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 133,96 0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0728 0,00 USD/Yen 150,18 -0,27 Euro/Yen 161,12 -0,26

ROHÖL:

Brent 81,23 -0,37 USD WTI 76,26 -0,38 USD

/jha/