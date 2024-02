EQS-News: FairCap veräußert EXPROTEC nach erfolgreicher Transformation

Emittent / Herausgeber: FairCap GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

FairCap veräußert EXPROTEC nach erfolgreicher Transformation



15.02.2024 / 11:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 7. Februar 2024 - FairCap hat einen Vertrag über den Verkauf von EXPROTEC an Tiefenbach Control Systems („TCS“) unterzeichnet. Hinter TCS stehen von Family Trust beratene Investoren. Der Vollzug der Transaktion wird am 23. Februar 2024 erwartet.

EXPROTEC mit Sitz in Tychy (Polen) ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von explosionsgeschützten elektronischen Anwendungen für explosionsgefährdete Bereiche spezialisiert. Nach dem Carve-out aus der Bartec Group im Jahr 2021, hat FairCap ein umfassendes Transformationsprogramm eingeleitet gemeinsam mit dem Managementteam, das auf die weitere Diversifizierung der Endmärkte und Umsatzwachstum abzielt. Um eine funktionierende, eigenständige Organisation zu etablieren, wurden ein Rebranding und der Aufbau einer eigenständigen IT-Infrastruktur erfolgreich umgesetzt. Das Segment „Chemicals“ wurde aktiv entwickelt, begleitet von Investitionen in Vertrieb, R&D und Produktentwicklung. Um das Nachhaltigkeitsprofil zu verbessern, entwickelte das Managementteam gemeinsam mit den Mitarbeitern eine „EXPROTEC 2.0-Strategie“, die darauf abzielt, in Zukunft neue Endmärkte zu erschließen (z.B. Wasserstofftechnologie). Durch die umgesetzten Transformationsmaßnahmen konnte EXPROTEC unter der Eigentümerschaft von FairCap ein deutliches Wachstum von Umsatz und Profitabilität erzielen. Tiefenbach Control Systems ist ein führender Entwickler und Hersteller von elektrohydraulischen Systemen, Sensorik sowie Steuerungssoftware für den Maschinen- und Anlagenbau. Im Jahr 2022 wurde TCS durch von Family Trust („FTI“) beratene Investoren übernommen. TCS beschäftigt insgesamt ca. 70 Mitarbeiter am Hauptsitz in Bochum und unterhält weitere Büros in Tianjin (China), Novosibirsk (Russland) und Morgantown (USA). Nach dem Abschluss der Transaktion wird EXPROTEC von der weltweiten Vertriebspräsenz von TCS profitieren, was dem Unternehmen zusätzliche Wachstumschancen eröffnet. Jasper Delekat, Managing Partner von FairCap, erklärt: „Mit unserem unternehmerischen Ansatz konnten wir EXPROTEC in kurzer Zeit erfolgreich transformieren. Wir freuen uns nun, das Unternehmen an den besten neuen Eigentümer zu übergeben, der EXPROTEC neue Wachstumschancen eröffnen kann. Wir danken dem gesamten Team von EXPROTEC für das Engagement und insbesondere dem Führungsteam um Jacek Kalinowski und Wojciech Pszczółka dafür, dass sie Wachstum und Innovationen unermüdlich vorangetrieben haben.“ Friedrich Wallwitz, Director von FTI, fügt hinzu: „EXPROTEC‘s komplementäres und hochwertiges Produktportfolio machen das Unternehmen zu einer perfekten Ergänzung für TCS. Die TCS Geschäftsführer Axel Fuisting und Christian Möcklinghoff kennen das EXPROTEC-Team seit vielen Jahren und haben damit eine gute Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft geschaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem EXPROTEC-Team, um beide Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln.“ Über FairCap Die FairCap GmbH ist eine unternehmerische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in München, London und Mailand, welche mittelständische Unternehmen in Sondersituationen (Carve-Out, Turnaround, Transformation) erwirbt und unter Berücksichtigung finanzieller, ökologischer und sozialer Aspekte weiterentwickelt. FairCap ist eine von einem Family Office finanzierte Private Equity Holding, die nicht an eine Fondslaufzeit gebunden ist und Beteiligungen langfristig halten kann. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzinvestoren zielt der Investitionsansatz von FairCap nicht auf kurzfristige finanzielle Erträge ab, sondern auf den Aufbau nachhaltiger Unternehmen bei gleichzeitig positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Berater von FairCap: Deloitte (M&A) unter Leitung von Mirosław Pazur und Dorian Guenther, Heuking Kühn Lüer Wojtek (Recht) unter Leitung von Benedikt Raisch.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.