EQS-News: Montano Real Estate GmbH schließt 2023 trotz weiter herausforderndem Marktumfeld mit Investments in allen relevanten Assetklassen ab

Montano Real Estate GmbH schließt 2023 trotz weiter herausforderndem Marktumfeld mit Investments in allen relevanten Assetklassen ab

Transaktionen im Gesamtvolumen von 270 Mio. Euro vollzogen, darunter eine der größten Einzeltransaktionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt im Jahr 2023

Assets under Management mit 1,7 Mrd. Euro etwa auf Vorjahresniveau

Insgesamt 68.000 qm Fläche neu vermietet

Weitere Eigenkapitalzusagen für den Montano Public Sector Fund

Fokusthemen 2024: selektive Investments und Nutzen von Opportunitäten im Bereich Value Add und Special Situations sowie Ausbau des Public Sector- und Einzelhandelsportfolios geplant

München, 15. Februar 2024 – Die Montano Real Estate GmbH („Montano“, www.montano.eu), hochspezialisierter Partner für Investitionen im Commercial Real Estate, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 trotz anhaltender Marktturbulenzen Transaktionen in allen für das Unternehmen relevanten Assetklassen erfolgreich abgeschlossen.

„Das Jahr 2023 hat die Immobilienbranche in Deutschland zunehmend unter Druck gesetzt. Die hohe Inflation hat für ein deutlich erhöhtes Zinsniveau und eine starke Verteuerung des Bauens gesorgt. In der Folge wurden viele Bauprojekte vorübergehend gestoppt oder gleich ganz auf Eis gelegt“, so Montano-Gründer und Managing Partner Ramin Rabeian. „Umso stolzer bin ich auf die Leistung unseres gesamten Teams. Dass wir uns im zehnten Jahr unseres Bestehens trotz dieser widrigen Bedingungen im Markt für Gewerbeimmobilien behauptet haben und in allen von uns aktiv betreuten Assetklassen attraktive Opportunitäten identifizieren und erfolgreich zum Abschluss bringen konnten, ist ein großartiger Erfolg.“

Die Highlights des abgelaufenen Geschäftsjahres:

Transaktionen im Gesamtvolumen von 270 Mio. Euro, darunter eine der größten Einzeltransaktionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt im Jahr 2023

Montano hat im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt sechs Transkationen mit einem Gesamtvolumen von 270 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen: In Wiesbaden haben wir das Büro- und Geschäftshaus „Haus am Staatstheater“ mit 6.000 qm Fläche erworben, in Erfurt gemeinsam mit Beyond Real Estate eine Multi-Tenant-Gewerbeimmobilie mit 23.700 qm Fläche und das Logistikportfolio mit zwei Add-on Akquisitionen um 26.200 qm Gesamtfläche erweitern können. Verkauft haben wir die zwei verbliebenen Objekte des KÖ-Campus in Eschborn mit insgesamt gut 28.000 qm Fläche. Einige für das vierte Quartal geplante Transaktionen haben sich aufgrund der schwierigen Marktbedingungen ins neue Jahr verschoben.

Mit dem Erwerb des Bildungscampus „Haus des lebenslangen Lernens“ im hessischen Dreieich konnte Montano eine der größten Transaktionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt in 2023 erfolgreich abschließen. Für den innovativen Finanzierungsmechanismus, der für beide Seiten in einem volatilen Zinsumfeld hohe Transaktionssicherheit dank einer innovativen Gleitpreisklausel vorsah, hat Montano es auf die Shortlist für den immobilienmanager-Award 2024 geschafft.

Assets under Management und Vermietungserfolge: Die von Montano im vergangenen Jahr aktiv betreuten Assets lagen mit 1,7 Mrd. Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Mit 32 Mietern wurden neue oder Verlängerungsverträge über 68.000 qm Fläche abgeschlossen, Darin enthalten auch die Neuvermietung der restlichen noch freien Flächen im Nassau-Carré in Idstein an die Drogeriemarktkette Rossmann und die Biomarktkette Denns. Im Münchner Osten konnte ein langfristiger Mietvertrag mit der Volkswagen-Tochter Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG für eine 13.090 qm große, attraktive Logistikhalle abgeschlossen werden.

Deutliche Wertsteigerung durch aktives Asset Management: Mit dem Verkauf der verbliebenen beiden Bürogebäude des Investcorp gehörenden KÖ-Campus in Eschborn an den Fonds SCPI Eurovalys, konnte Montano erneut zeigen, dass sich aktives Asset Management positiv auf die Wertsteigerung des jeweiligen Objekts und dessen Attraktivität für potenzielle Käufer auswirkt. Direkt zum Start seines Engagements im Jahr 2018 hat Montano die ökologische Transformation des Gesamtensembles angestoßen und dieses innerhalb von fünf Jahren neu aufgestellt. Bis Ende 2022 konnten so acht neue, langfristige Büromieter für den KÖ-Campus gewonnen und der Büroleerstand komplett beseitigt werden.

Zertifizierte Nachhaltigkeit: Für das im Oktober 2022 fertiggestellte fünfgeschossige Duisburg Central Office (DCO) hat Montano im vergangenen Jahr das DGNB-Zertifikat in Gold erhalten. Das Zertifikat gilt als das fortschrittlichste weltweit und ist anerkannt als „Global Benchmark for Sustainability".

Ausbau des Logistik-Portfolios: Im vergangenen Jahr konnte das Logistik-Portfolio im Rahmen von zwei Add-On-Akquisitionen um insgesamt 26.200 qm Fläche vergrößert werden.

Weitere Eigenkapitalzusagen für den Montano Public Sector Mehranleger-Spezialfonds: Investitionen in Core-Immobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern erfreuen sich bei deutschen institutionellen Anlegern weiterhin großer Beliebtheit. So sind auch für den Montano Public Sector Fund im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Eigenkapitalzusagen eingegangen. Der Montano Public Sector Fund wurde im Frühjahr 2022 aufgelegt und konzentriert sich auf Core-Immobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern. Diese Assetklasse ist besonders attraktiv, da es sich bei staatlichen oder staatsnahen Nutzern stets um Mieter mit sehr guter Bonität handelt, die an langfristigen Mietverträgen interessiert sind.

“Angesichts der schwierigen Marktbedingungen können wir mit unserer Performance im vergangenen Jahr wirklich sehr zufrieden sein“, sagt Sebastian Schöberl, ebenfalls Montano-Gründer und Managing Partner. „Bei unserem Public Sector Fund sind wir mit den eingeworbenen Geldern gut für weitere Transaktionen aufgestellt, und das anhaltend hohe Vertrauen von Investoren in unser aktives Asset Management untermauert die Ausrichtung unserer Strategie: Denn wir kümmern uns schon seit Jahren in besonderem Maße um Bestandsimmobilien, machen sie durch maßgeschneiderte Modernisierungsmaßnahmen fit für die Zukunft und steigern sie so im Wert. Als Basis für weiteres Wachstum in diesem Bereich haben wir im vergangenen Jahr in die Optimierung unserer IT-Architektur und die Vergrößerung unseres Teams investiert.“

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant Montano weitere selektive Investments sowie den Ausbau des Public Sector-Portfolios und der Investmentsparte „Social Infrastructure“. Darüber hinaus will Montano sich bietende Gelegenheiten für den Ankauf von Value Add-Objekten sowie nicht ESG-konformen und gestrandeten Büroimmobilien nutzen, um diese neu und umweltfreundlich zu positionieren. Auch das Einzelhandels- und Logistikportfolio soll weiter ausgebaut werden.

Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung.

www.montano.eu

