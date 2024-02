EQS-News: R. STAHL steigert Ertragskraft, Umsatz und Auftragseingang im Geschäftsjahr 2023 deutlich

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

R. STAHL steigert Ertragskraft, Umsatz und Auftragseingang im Geschäftsjahr 2023 deutlich



R. STAHL steigert Ertragskraft, Umsatz und Auftragseingang im Geschäftsjahr 2023 deutlich Konzernumsatz legt um 20,5 % auf 330,6 Mio. € zu

Auftragseingang klettert um 9,3 % auf 342,5 Mio. €

Ertragskraft deutlich gestärkt: EBITDA vor Sondereinflüssen verbessert sich um 73,0 % auf 38,6 Mio. €, EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen steigt von 8,1 % auf 11,7 %

Mögliche Wertberichtigung auf russische Beteiligung ZAVOD Goreltex Waldenburg, 15. Februar 2024 – R. STAHL hat gemäß den vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 alle wichtigen Finanzkennzahlen deutlich verbessert. Die Entspannung an den Beschaffungsmärkten sowie die vorausschauende Bevorratung führten 2023 zu einem starken Umsatzwachstum. So steigerte R. STAHL den Umsatz im Gesamtjahr 2023 um 20,5 % auf 330,6 Mio. € (Vorjahr: 274,3 Mio. €). Der Prognosekorridor lag bei 305 Mio. € bis 320 Mio. €. Den Auftragseingang steigerte der Spezialist für Explosionsschutz-Lösungen 2023 um 9,3 % auf 342,5 Mio. € (Vorjahr: 313,5 Mio. €). Im zweiten Halbjahr nahm die Dynamik der Ordertätigkeit ab, was auf die allgemeine Abschwächung der Konjunktur und eine rückläufige Nachfrage aus der deutschen Chemiebranche zurückzuführen ist. Seit Jahresbeginn 2024 hat sich der Auftragseingang erfreulich wiederbelebt. Da im abgelaufenen Geschäftsjahr das Ordervolumen erneut den Umsatz überstieg, erhöhte sich der Auftragsbestand zum Ende 2023 auf 115,1 Mio. € (Vorjahr: 109,4 Mio. €). Deutlich verbessert hat R. STAHL im abgelaufenen Geschäftsjahr die operative Ertragskraft. Das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte das Unternehmen um 73,0 % oder 16,3 Mio. € auf 38,6 Mio. € (Vorjahr: 22,3 Mio. €). Es lag damit in der im November 2023 nach oben angepassten Prognosespanne von 35 Mio. € bis 40 Mio. € (vorher: 30 Mio. € bis 36 Mio. €). Die Ertragskraft, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, steigerte das Unternehmen von 8,1 % im Vorjahr auf 11,7 %. Den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte R. STAHL 2023 ebenfalls. Er erhöhte sich um 8,2 Mio. auf 14,2 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €). Der Free Cashflow stieg um 4,7 Mio. € auf +0,3 Mio. € (Vorjahr: ‑4,4 Mio. €). Hier hatte R. STAHL zuletzt einen Wert im niedrigen einstelligen negativen Millionen-Euro-Bereich prognostiziert. Aufgrund aktueller Entwicklungen könnte es im Jahresabschluss 2023 zu einer vollständigen Wertberichtigung der 25-prozentigen Beteiligung an der russischen Gesellschaft ZAVOD Goreltex Co. Ltd., St. Petersburg, kommen. Der Buchwert der Beteiligung lag zum 31. Dezember 2023 bei 10,3 Mio. €. Eine Wertberichtigung würde sich entsprechend negativ im Finanzergebnis niederschlagen. Sie wäre nicht liquiditätswirksam und hätte auch keinen Einfluss auf das EBITDA vor Sondereinflüssen. Ausstehende Dividendenforderungen von 1,9 Mio. € gegenüber ZAVOD Goreltex hat das Unternehmen im vierten Quartal 2023 bereits wertberichtigt. Dieser Effekt ist als sonstiger betrieblicher Aufwand im EBITDA vor Sondereinflüssen enthalten. „Die sehr gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 bestätigt die Unternehmensstrategie EXcellence 2030. R. STAHL konnte 2023 seine Marktposition trotz des herausfordernden Umfelds weiter stabilisieren und festigen. Das Unternehmen wird die sich bietenden Chancen auf unserem mittel- und langfristig wachsenden Markt nutzen, um nachhaltig erfolgreich zu wirtschaften,“ so Dr. Mathias Hallmann, CEO bei R. STAHL. Die in dieser Presseinformation enthaltenen Zahlen und Trendaussagen zu den Geschäftsergebnissen des Jahres 2023 sind vorläufig. Einen Ausblick für das Jahr 2024 wird R. STAHL erstmals mit Vorlage des testierten Geschäftsberichts 2023 am 17. April 2024 geben. Wichtige Kennzahlen des R. STAHL Konzerns nach IFRS1) in Mio. € 20231) 2022 Veränd.

in % Umsatz 330,6 274,3 +56,3 +20,5 Auftragseingang 342,5 313,5 +29,0 +9,3 Auftragsbestand 115,1 109,4 +5,7 +5,2 EBITDA vor Sondereinflüssen 2) 38,6 22,3 +16,3 +73,0 in % vom Umsatz 11,7 % 8,1 % EBIT 19,1 3,9 +15,3 >+100 Free Cashflow 0,3 -4,4 +4,7 n.a. Nettofinanzverbindlichkeiten 3) 38,8 29,2 +9,6 +33,0 Mitarbeiter zum 31. Dezember 4) 1.721 1.676 +45 MA +2,7 1) Vorläufige Geschäftszahlen; die finalen und vollständigen Geschäftszahlen und der Geschäftsbericht 2023 werden am 17. April 2024 veröffentlicht. 2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens 3) Liquide Mittel abzüglich verzinsliche Darlehen; ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten 4) ohne Auszubildende Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als „n. a.“ (nicht anwendbar). Finanzkalender 2024 21. März Solventis Aktienforum, Frankfurt/M.

17. April Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023

08. Mai Zwischenmitteilung 1. Quartal 2024

27. Juni 31. ordentliche Hauptversammlung

08. Aug. Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2024

06. Nov. Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2024 Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2023 erwirtschafteten nach vorläufigen Zahlen 1.721 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 331 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen. Kontakt R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1396

