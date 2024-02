GNW-Adhoc: Ecorobotix begrüßt Dominique Mégret als neuen CEO

^YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, Feb. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dominique Mégret,

ein INSEAD MBA-Absolvent, ist ein erfahrener Technologieunternehmer und Risikokapitalgeber. In den letzten 17 Jahren hat er Swisscom Ventures, den führenden Schweizer Venture Capital Fonds, von Grund auf aufgebaut und zu einem Vermögen von über 600 Millionen Dollar mit einem Portfolio von 90 Investitionen, darunter auch Ecorobotix, geführt. Vor Swisscom hat er den Tech-Inkubator Kick- Start Ventures in London mitbegründet und als CEO geleitet. In den letzten zwei Jahren war er Mitglied des Verwaltungsrats von Ecorobotix. ?Wir freuen uns sehr, Dominique als CEO willkommen zu heißen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Startups und Scale-ups wird er das Unternehmen durch die bevorstehende Expansionsphase Führen," sagte Hans-Peter Metzler, Vorstandsvorsitzender von Ecorobotix. In Dominque's einflussreichem Buch "Deeptech Nation - Welche Zukunft für das Schweizer Model?" setzt er sich leidenschaftlich für die Schweiz als Exzellenz- Zentrum für forschungs- und entwicklungsgetriebene Innovationen. Er hat Unternehmer dabei unterstützt, ihre Ambitionen zu steigern und die globale Marktführerschaft anzustreben, insbesondere an der Schnittstelle von KI, Feinmechanik/Robotik und agronomischen/biologischen Technologien, wie zum Beispiel bei Ecorobotix. ?Als jemand, der aus einer Bauernfamilie stammt und mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aufgewachsen ist, liegt mir die Diskussion über die Reduzierung von Chemikalien und ihre Auswirkungen auf die Umwelt sowie unsere Gesundheit am Herzen. Ich bin fest entschlossen, dabei zu helfen, wirksame technische Lösungen zu finden, um dieses Problem im großen Maßstab anzugehen," kommentierte Dominique Mégret, Ecorobotix CEO. Von links nach rechts - Aurélien Demaurex (CFO / Mitbegründer), Claude Juriens (CBO), Steve Tanner (CTO / Mitgründer), Andrea Halter (CMO), Dominique Mégret (CEO) und Cyril Halter (COO) Über Ecorobotix Ecorobotix, eine Swiss Certified B Corporation(®), wurde mit der Vision gegründet, die Landwirtschaft zu revolutionieren, indem der Umweltschutz durch die Reduzierung des Chemikalien- und Energieverbrauchs sowie die Minimierung der Bodenbelastung in den Vordergrund gestellt wird. Ecorobotix hat seine intelligente Präzisionsfeldspritze ARA entwickelt, das sowohl die KI Plant-by-

Plant(TM)-Software von Ecorobotix als auch die UHP-Spray-Technology(TM) enthält und

damit eine innovative Lösung mit beispielloser Präzision auf der Ebene der Einzelpflanzenbehandlung bietet. ARA ermöglicht eine bemerkenswerte Senkung der Inputkosten bei gleichzeitiger Steigerung der Ernteerträge und erheblicher Reduzierung der CO2-Emissionen.