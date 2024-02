Russland greift Ukraine wieder mit Raketen an - Sechs Verletzte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Bei einem neuen russischen Luftangriff auf die Ukraine sind nach staatlichen Angaben mindestens sechs Menschen in mehreren Regionen des Landes verletzt worden.

Infrastruktur-Einrichtungen seien getroffen, Wohn- und Geschäftsgebäude beschädigt worden, teilten ukrainische Behörden am Donnerstag mit. Insgesamt seien sieben Regionen mit Raketen beschossen worden, erklärte das ukrainische Militär. Vor allem die Hauptstadt Kiew sei aus mehreren Richtungen attackiert worden. Hier seien aber alle Raketen abgeschossen worden. Es habe keine Opfer und größeren Schäden gegeben.

In der Stadt Lwiw im Westen nahe der ukrainischen Grenze zu Polen wurde hingegen eine Infrastruktureinrichtung getroffen, wie Regionalgouverneur Maxym Kosyzkyj mitteilte. Bei dem Angriff seien zwei Menschen verletzt worden. Zudem seien Wohnhäuser und Privatautos beschädigt worden. Auch in der westlichen Region Chmelnyzkyj und in der Stadt Saporischschja im Südosten wurden laut örtlichen Behörden Infrastrukturanlagen getroffen. In Saporischschja wurden demnach zudem vier Menschen verletzt sowie eine Schule und ein Geschäft beschädigt. Auch die zentralöstliche Stadt Dnipro sei beschossen worden. Der landesweite Luftalarm dauerte über zwei Stunden an. Es war bereits der zweite russische Raketenangriff in diesem Monat. Zuletzt hatte Russland auch verstärkt mit Drohnen angegriffen und auch wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine ins Visier genommen.

(Bericht von Pavel Polityuk und Olena Harmash, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)