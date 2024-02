Vectara stellt das bahnbrechende GenAI-Chat-Modul vor, das die Entwicklung von Konversations-KI vorantreibt

Vectara Chat versetzt Unternehmen in die Lage, mit seiner bewährten GenAI-Plattform fortschrittliche Chatbot-Systeme zu entwickeln.

Heute hat Vectara, die bewährte Plattform für generative KI und LLM Builder, ihr neuestes Modul, Vectara Chat, veröffentlicht, mit dem Unternehmen fortschrittliche Chatbot-Systeme mit der GenAI-Plattform erstellen können. Da prognostiziert wird, dass 80% der Unternehmen bis 2026 über GenAI-fähige Anwendungen verfügen werden, bietet Vectara Chat Entwicklern, Produktmanagern und Start-ups ein leistungsstarkes Toolset zur mühelosen Erstellung von Chatbots.

Vectara Chat ist eine End-to-End-Lösung für Unternehmen, die ihren eigenen Chatbot auf der Grundlage von domänenspezifischen Daten erstellen und dabei Verzerrungen durch Open-Source-Trainingsdaten minimieren wollen. Im Gegensatz zu bestehenden Angeboten, bei denen die Benutzer durch mehrere Plattformen und Dienste navigieren müssen, bietet Vectara Chat eine nahtlose Erfahrung, ohne die Effizienz und Kontrolle zu beeinträchtigen, indem es Transparenz und Einblick in die Herkunft der Zusammenfassungen bietet.

Hauptmerkmale von Vectara Chat:

Verbessertes Benutzererlebnis: Benutzer können fortlaufende Unterhaltungen mit dem vollständigen Kontext des Chatverlaufs führen. Administratoren können mühelos auf frühere Nachrichten innerhalb eines Threads verweisen, so dass keine erneuten Erklärungen erforderlich sind. Diese Funktion bietet ein natürlicheres und dynamischeres Gesprächserlebnis und unterscheidet sich damit von herkömmlichen Such- oder Zusammenfassungsmaschinen.

Schlanker Entwicklungsprozess: Entwickler, die Vectara Chat verwenden, können jetzt ein White-Label-UI-Chat-Widget-Framework erstellen und testen. Dieses Framework kann mit nur wenigen Zeilen Javascript/HTML implementiert werden und ermöglicht eine effiziente Chatbot-Entwicklung ohne umfangreiche Kenntnisse im Bereich des maschinellen Lernens.

Einblicke in Nutzertrends: Administratoren können jetzt auch wertvolle Einblicke in das Nutzerverhalten gewinnen, indem sie die Trends unter den Nutzern analysieren. Dieser datengesteuerte Ansatz zeigt mühelos Möglichkeiten für die Erstellung zusätzlicher Produkte, Seiten oder FAQs auf, die das gesamte Nutzererlebnis verbessern können.

"Die Kernfunktionen von Vectara Chat, einschließlich der Möglichkeit, den Nachrichtenverlauf zu referenzieren, ein UI-Chat-Widget-Framework zu entwickeln und Nutzertrends anzuzeigen, zeigen unser Engagement für die Bereitstellung eines umfassenden Toolkits für Entwickler und Konstrukteure", sagt Shane Connelly, Produktleiter bei Vectara. "Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Chatbot-Entwicklung benutzerfreundlich und effizient ist und ein breites Spektrum von KI-Anwendungsfällen abdeckt."

Vectara Chat verfolgt einen Ansatz, bei dem der Datenschutz im Vordergrund steht. Die Nutzer behalten die Kontrolle darüber, ob ihre Antwortverläufe aufgezeichnet werden, wobei die Standardeinstellung ausgeschaltet ist. Darüber hinaus stellt Vectara sicher, dass das Unternehmen keinen Zugriff auf den Kontext der gespeicherten Antworten in den Systemen hat, wodurch eine sichere und private Umgebung für die Nutzer geschaffen wird.

"Mit Vectara Chat definieren wir die Landschaft der Chatbot-Entwicklung neu", sagt Mitbegründer und leitender Architekt Tallat Shafaat. "Unser Engagement, eine nahtlose, effiziente und datenschutzfreundliche Lösung anzubieten, spiegelt unser Engagement wider, Unternehmen in der KI-Ära zu unterstützen."

Es wird prognostiziert, dass die Chatbot-Industrie 2025 ein Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar erreichen wird - ein deutlicher Anstieg in den letzten zehn Jahren, der durch GenAI vorangetrieben wurde. Im Bereich der KI-Entwicklung stellt Vectara Chat einen wichtigen Meilenstein dar. Es bietet Entwicklern eine umfassende Lösung und positioniert sich damit als erste Wahl für Unternehmen, die in der sich schnell entwickelnden KI-Landschaft einen Wettbewerbsvorteil suchen, und ermöglicht es Kunden und Partnern mit begrenzten Programmierkenntnissen, transparente, präzise LLMs für ihre Unternehmen zu entwickeln.

Vectara ist eine End-to-End-Plattform, die es Produktentwicklern ermöglicht, leistungsstarke generative KI-Funktionen mit außergewöhnlichen Ergebnissen in ihre Anwendungen einzubinden. Vectara basiert auf einem soliden hybriden Suchkern und liefert den kürzesten Weg zu einer Antwort oder Aktion über einen sicheren und vertrauenswürdigen Einstiegspunkt. Vectara wurde für Produktmanager und Entwickler entwickelt und verfügt über eine einfach zu nutzende API, die vollen Zugriff auf die leistungsstarken Funktionen der Plattform bietet. Die Retrieval Augmented (Grounded) Generation von Vectara ermöglicht es Unternehmen, schnell, sicher und kostengünstig erstklassige konversationelle KI und Fragebeantwortung in ihre Anwendung zu integrieren - und das mit einer Präzision von Null. Vectara trainiert seine Modelle nie auf Kundendaten, so dass Unternehmen generative KI-Funktionen ohne das Risiko von Daten- oder Datenschutzverletzungen einbetten können. Um mehr über Vectara zu erfahren, besuchen Sie www.vectara.com .

