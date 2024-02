Warum die Gold-Schwäche noch etwas länger anhalten dürfte

Nach höher als erwarteten US-Inflationsdaten ist der Goldpreis am Dienstag erneut unter Druck geraten und rutschte erstmals in diesem Jahr unter die runde Marke von 2.000 US-Dollar. Gold fiel bis auf ein 2-Monats-Tief bei 1.984 USD - nach einer leichten Erholung notiert der Goldpreis aktuell bei 1.992 USD...

Nach höher als erwarteten US-Inflationsdaten ist der Goldpreis am Dienstag erneut unter Druck geraten und rutschte erstmals in diesem Jahr unter die runde Marke von 2.000 US-Dollar. Gold fiel bis auf ein 2-Monats-Tief bei 1.984 USD - nach einer leichten Erholung notiert der Goldpreis aktuell bei 1.992 USD. Ausgelöst wurde der ruckartige Preisrückgang von 40 Dollar durch den Inflationsdämpfer. Denn die Verbraucherpreise gingen nicht so deutlich zurück, wie von Experten erwartet. Die Inflationsrate lag im Januar bei 3,1 %, statt wie erhofft bei 2,9 % (vorher 3,4 %).

Am Markt scheint sich allmählich die Annahme zu verfestigen, dass die US-Notenbank erst später mit ihrer geldpolitischen Lockerung beginnt als noch vor kurzem erwartet wurde, nachdem sich die Inflation als hartnäckig erwiesen hat und einige Fed-Mitglieder die Erwartungen an rasche Zinssenkungen gedämpft haben. Vor zwei Wochen rechneten die Märkte bereits fest mit einer Zinssenkung im März, vor wenigen Tagen dann mit einer Senkung im Mai. Nach den CPI-Daten passten die Marktteilnehmer ihre Erwartungen schließlich ein weiteres Mal an. Laut den Fed Fund Futures dürfte der erste Zinsschritt jetzt erst im Juni erfolgen...

