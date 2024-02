Dax eilt von Rekord zu Rekord - Zinsspekulationen stützen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind weiter im Rekordfieber.

Der Dax markierte zum Wochenschluss wieder eine neue Bestmarke - in der Spitze kletterte er um 0,9 Prozent auf 17.198,45 Zähler. Der EuroStoxx50 notierte auf einem 23-Jahres-Hoch. "Der Optimismus scheint aktuell keine Grenzen zu kennen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners. Erst am Donnerstag hatte der Dax ein Rekordhoch erreicht. In Erwartung langfristig sinkender Zinsen in den USA und im Euroraum greifen Investoren bei Aktien zu. Anleger hoffen, dass eine geldpolitische Wende der Konjunktur neuen Schwung verleiht. Dies trieb auch die Metallpreise nach oben: Kupfer kostete mit 8401 Dollar je Tonne 1,1 Prozent mehr.

Vor allem Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau befeuerte die Zinsspekulationen für die Euro-Zone. Seiner Ansicht nach sollte die Europäische Zentralbank (EZB) mit der ersten Zinssenkung nicht zu lange warten. Es gehe nicht darum, voreilig zu handeln, sagte das EZB-Ratsmitglied der belgischen Zeitung "L'Echo". "Aber es könnte besser sein, schrittweise und pragmatisch zu handeln, anstatt zu spät zu entscheiden und dann übermäßig korrigieren zu müssen." Der Euro notierte mit 1,0763 Dollar leicht schwächer.

ALLES DREHT SICH UM DIE NOTENBANKEN

Anleger rätseln seit Wochen, wann die EZB und die US-Notenbank Fed die Geldpolitik lockern werden. Die EZB hält die Zinsen nach einer Serie von Erhöhungen im Kampf gegen die Inflation bereits seit September 2023 unverändert. Auch bei der Fed ist noch kein konkreter Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung ausgemacht. Abhängig machen die Währungshüter ihre Entscheidung von den Inflations- und Konjunkturdaten. Die am Nachmittag anstehenden Daten aus den USA - darunter die Erzeugerpreise - dürften daher von den Investoren auf Hinweise bezüglich der künftigen Geldpolitik abgeklopft werden.

Auf der Unternehmensseite sorgten vereinzelt Bilanzen für Bewegung. "Die Berichtssaison ist fast vorüber und die Zahlen zum vierten Quartal haben gezeigt, dass die Unternehmen mit höheren Zinsen für längere Zeit zurechtkommen", resümierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets mit Blick auf die vergangenen Wochen. In der Chip-Branche weckte zum Wochenschluss eine Umsatzprognose über den Markterwartungen des US-Zulieferers Applied Materials die Kauflaune. Aixtron-Aktien stiegen im MDax in der Spitze um 7,3 Prozent auf 36,18 Euro. Im Dax legte Infineon zeitweise zwei Prozent zu. Applied Materials setzt auf eine Erholung des PC-Marktes und eine steigende Nachfrage nach Anwendungen für künstliche Intelligenz. Die Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um fast 13 Prozent.

NORWEGIAN AIR HEBEN AB

An der Börse in Oslo gingen die Papiere der Fluggesellschaft Norwegian Air auf Höhenflug. Sie stiegen um mehr als 13 Prozent. Nach einem Rekordergebnis im Schlussquartal erwartet die Airline einen Betriebsgewinn zwischen 2,5 und 3,2 Milliarden Norwegischen Kronen (221 Millionen Euro), im Vergleich zu 2,2 Milliarden Kronen im Vorjahr.

Auch für die Aktien des britischen Geldhauses NatWest, das 2023 mehr verdient hat als erwartet, ging es deutlich bergauf. Die Titel legten rund sieben Prozent zu. Die Bank kündigte einen Aktienrückkauf von 300 Millionen Pfund an. Die Commerzbank-Aktien mussten dagegen einen Rücksetzer hinnehmen. Sie gehörten mit einem Minus von 1,3 Prozent zu den wenigen Dax-Verlierern. Am Donnerstag hatten sie nach einem Gewinnsprung 2023 und der Ankündigung einer höheren Dividende noch 5,5 Prozent zugelegt.

