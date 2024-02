Deutsche Anleihen geben im Kurs weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag erneut gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab im frühen Handel um 0,25 Prozent auf 133,22 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,37 Prozent.

Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten bremste am Morgen die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlegen wie deutschen Bundesanleihen. Analysten verwiesen zudem auf Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie hatte am Vortag keine besondere Eile in Bezug auf eine erste Leitzinssenkung erkennen lassen. Ihrer Meinung nach wird sich die Inflation in den kommenden Monaten zwar weiter abschwächen. Der EZB-Rat müsse aber zuversichtlich sein, dass die Teuerung nachhaltig das angepeilte Ziel von mittelfristig zwei Prozent erreichen werde.

An den Märkten bleibt das Interesse der Anleger überwiegend auf Konjunkturdaten aus den USA gerichtet, von denen sich Investoren Hinweise auf die Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt versprechen. Auf dem Programm stehen am Nachmittag Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise, die für neue Impulse sorgen könnten. Außerdem werden Daten vom Immobilienmarkt und zur Konsumlaune in den USA erwartet./jkr/bgf/mis