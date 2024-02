Erholung am chinesischen Automarkt schiebt Volkswagen-Absatz an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Aufschwung am chinesischen Automarkt nach der Corona-Delle hat dem Volkswagen-Konzern zu Jahresbeginn weltweit höhere Verkaufszahlen beschert.

Im Januar wurden 698.200 Pkw und Nutzfahrzeuge an die Kunden ausgeliefert, 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Wolfsburger Autobauer am Freitag mitteilte. Der Zuwachs beruht ausschließlich auf China, wo VW zu Jahresbeginn allein 290.900 Fahrzeuge verkaufte, ein Plus von 43 Prozent. Der Vergleich ist aber doppelt verzerrt. Anfang 2023 hatte China noch unter den Corona-Beschränkungen gelitten, und das chinesische Neujahr fiel damals auf Ende Januar, während es 2024 im Februar gefeiert wird. In Westeuropa ging der Absatz um drei Prozent zurück, in Nordamerika um ein Prozent.

"Der chinesische Markt ist immer noch von hohen Rabatten vor allem von heimischen Anbietern geprägt, von Konjunkturprogrammen in einigen Regionen und von Wachstum im unteren Preissegment, in dem Volkswagen nicht aktiv ist", erklärte das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund habe VW dort seine Stärke gezeigt. Vor allem das Geschäft mit reinen Elektroautos habe stärker angezogen als bei der Konkurrenz. VW habe in China 17.700 Elektromodelle abgesetzt, davon allein 7600 ID.3.

Weltweit verzeichnete die Marke Volkswagen mit 18,0 Prozent auf 382.900 Fahrzeuge den größten Zuwachs, Audi legte um 13,2 Prozent zu, Porsche kam auf ein Plus von 6,9 Prozent.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)