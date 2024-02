GNW-Adhoc: King Faisal Specialist Hospital & Research Centre behauptet sich als globaler und regionaler Marktführer im Gesundheitswesen

^RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) hat sich zum zweiten Mal in Folge seine Position als weltweit führendes Krankenhaus und als Nummer eins im Nahen Osten und in Afrika gesichert. Im Bericht Brand Finance Global Top 250 Hospitals 2024 belegt es Platz 20 unter den weltweit führenden Gesundheitseinrichtungen. Das KFSH&RC nimmt sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene weiterhin eine Vorreiterrolle ein und unterstreicht damit sein Engagement für eine erstklassige, patientenorientierte Gesundheitsversorgung und medizinische Innovation. Neben dem KFSH&RC gehören auch das King Saud Medical City, das King Khalid University Hospital, das National Guard Health Affairs und das King Fahd Medical City zu den 100 besten Krankenhäusern der Welt. Das King Fahd University Hospital und die King Abdullah Medical City liegen zwischen dem 101. und 250. Platz. Diese Bewertung basiert auf den Erkenntnissen von Tausenden von Angehörigen der Gesundheitsberufe in über 30 Ländern. Die bemerkenswerte Leistung des KFSH&RC in diesem globalen Ranking ist ein Beleg für die Ziele des Königreichs im Bereich der Gesundheitsversorgung und die transformative Wirkung der Vision 2030, die sich in der kontinuierlichen Verbesserung der Gesundheitsdienstleistungen und dem Streben nach technologischem Fortschritt im gesamten Königreich für eine gesündere und blühende Nation widerspiegelt. Brand Finance wurde 1996 gegründet und bewertet jährlich über 500 Krankenhäuser weltweit anhand von mehr als 30 Leistungsindikatoren aus den Bereichen Gesundheitswesen, Forschungszentren und Bildung, um eine wissenschaftlich fundierte strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ist weltweit führend in der Bereitstellung spezialisierter Gesundheitsversorgung, treibt Innovationen voran und dient als fortschrittliches Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung. Durch strategische Partnerschaften mit prominenten lokalen, regionalen und internationalen Institutionen engagiert sich das Krankenhaus für die Weiterentwicklung medizinischer Technologien und die Anhebung der Gesundheitsstandards weltweit. Über das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC): Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ist eine führende Gesundheitseinrichtung im Nahen Osten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die optimale Wahl für jeden Patienten zu sein, der eine spezialisierte Gesundheitsversorgung sucht. Das Krankenhaus kann auf eine lange Geschichte in der Behandlung von Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie in den Bereichen Organtransplantation, Neurowissenschaften und Genetik zurückblicken. Im Jahr 2024 stufte ?Brand Finance" das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre als das beste akademische medizinische Zentrum im Nahen Osten und in Afrika und als eines der 20 besten weltweit ein. Darüber hinaus wurde es im Jahr 2022 von der Zeitschrift Newsweek als einer der weltweit führenden Gesundheitsdienstleister ausgezeichnet. Im Rahmen von Saudi Vision 2030 wurde am 21. Dezember 2021 ein königliches Dekret erlassen, das die Umwandlung des Krankenhauses in eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in staatlichem Besitz vorsieht und den Weg für ein umfassendes Transformationsprogramm ebnet, mit dem durch Exzellenz und Innovation eine globale Führungsposition im Gesundheitswesen erreicht werden soll. Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cab7add-5d3e-482c- bd5b-cc8856cf7875 °