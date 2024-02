GNW-Adhoc: REKORDRESULTATE FÜR UMSATZ, GELDFLUSS UND BEREINIGTEN EBIT

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation REKORDRESULTATE FÜR UMSATZ, GELDFLUSS UND BEREINIGTEN EBIT Ergebnisse 2023 * Rekordumsatz von CHF 11'238.6 Millionen (+7.1%), Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von +14.5% * Betriebsgewinn (EBIT) bereinigt um einmalige M&A Effekte gesteigert auf CHF 1'680.6 Millionen (+12.7%), entspricht EBIT-Marge von 15.0% (Vorjahr: 14.2%) * Ausgewiesener Betriebsgewinn (EBIT) CHF 1'549.1 Millionen (Vorjahr: CHF 1'579.7 Millionen) * Rekord operativer freier Geldfluss von 1'372.7 Millionen (+58.7%) * Antrag Dividendenerhöhung auf CHF 3.30 pro Aktie (Vorjahr: CHF 3.20) * Erfolgreiche MBCC Integration mit Synergien in den ersten 8 Monaten von CHF 41 Millionen * 108 neue Patente und 188 neue Erfindungen angemeldet * Reduktion der CO(2)eq Emissionen pro verkaufter Tonne von -4.4% (Scope 1 and 2) Ausblick Geschäftsjahr 2024 * Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 9% * Überproportionale EBITDA-Steigerung erwartet Sika blickt auf ein historisches Jahr zurück. 2023 wurden mit der neuen Strategie «Beyond the Expected» nicht nur die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt, sondern auch die grösste Akquisition der Firmengeschichte abgeschlossen. Durch die Übernahme der MBCC Group realisiert Sika das nächste Level des strategischen Wachstums und positioniert sich ideal für die Zukunft. Neben einem zusätzlichen Jahresumsatz von CHF 2.1 Milliarden und zahlreichen neuen Innovationen stiessen 6'000 neue Mitarbeitende zum Unternehmen hinzu. Sika und MBCC ergänzen sich hervorragend. Gemeinsam entsteht ein Innovationsführer und Nachhaltigkeitschampion im Markt für Spezialitätenchemie im Bauwesen, der allen Beteiligten Vorteile bringt. Insgesamt hat Sika im vergangenen Jahr ihren profitablen Wachstumskurs auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld fortgesetzt und trotz hoher Inflationsraten, steigender Zinsen und starker Währungsabwertungen einen Rekordumsatz erzielt. Dieser belief sich auf CHF 11'238.6 Millionen, was einem Plus von 7.1% in CHF entspricht. Nahezu alle Währungen verzeichneten gegenüber dem Schweizer Franken starke Abwertungen - dies führte zu einem negativen Währungseffekt von -7.4% für das Gesamtjahr. In Lokalwährung resultiert damit ein zweistelliges Wachstum von 14.5%. Thomas Hasler, CEO: ?Wir sind stolz darauf, dass wir im vergangenen Geschäftsjahr neben dem Abschluss der MBCC-Akquisition auch die Herausforderungen anspruchsvoller gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen gut gemeistert haben. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass die Marktbedingungen 2024 weiterhin anspruchsvoll bleiben. Wir sehen aber in allen Regionen eine gute Dynamik bei grossen Bau- und Infrastrukturprojekten, die sich entweder in der Planungs- oder kurz vor der Umsetzungsphase befinden. Sika ist ausgezeichnet positioniert, um vom Geschäftspotenzial dieser internationalen Projektpipeline zu profitieren. Unsere Ambitionen für die nächsten Jahre basieren auf unseren Stärken, die fest in unserer Wachstumsstrategie 2028 verankert sind. Dies sind unsere tief verwurzelten Werte, unsere leistungsorientierte Unternehmenskultur und insbesondere unsere hochmotivierten Teams rund um den Globus. Unseren Mitarbeitenden danke ich herzlich für ihren grossen Einsatz und ihre klare Fokussierung auf unsere gemeinsamen Ziele." STARKE VERBESSERUNG DER MATERIALMARGE UND DER BEREINIGTEN EBIT-MARGE - REKORD BEI DER CASH-GENERIERUNG Sika ist es 2023 gelungen, die Materialmarge mit 53.6% deutlich auszubauen (2022: 49.4%) und damit einen wichtigen Erfolg auf dem Weg zur Margenerholung zu erzielen. Der Gewinn auf EBIT-Stufe wurde durch verschiedene Einmaleffekte beeinflusst. So erzielte Sika im vergangenen Geschäftsjahr durch den Verkauf des europäischen industriellen Coating-Geschäfts einen ausserordentlichen Buchgewinn in Höhe von CHF 166.5 Millionen. Gleichzeitig fielen 2022 Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der MBCC-Akquisition von CHF 78.3 Millionen an. Im Jahr 2023 verbuchte Sika CHF 131.5 Millionen an Akquisitions- und Integrationskosten im Zusammenhang mit der MBCC-Übernahme. Nach einer Bereinigung um diese Effekte hat Sika die EBIT-Marge deutlich auf 15.0% (2022: 14.2%) ausgeweitet. Ohne Berücksichtigung der Einmalkosten stieg der EBIT im vergangenen Geschäftsjahr auf CHF 1'680.6 Millionen (2022: CHF 1'491.5 Millionen). Auf bereinigter Basis lag der EBIT bei CHF 1'549.1 Millionen (2022: CHF 1'579.7 Millionen). Der operative freie Geldfluss konnte signifikant gesteigert werden. Mit CHF 1'372.7 Millionen (2022: CHF 865.2 Millionen) wurde ein neuer Rekordwert erzielt. Als Hauptgründe für diese positive Entwicklung sind die Profitabilitätssteigerung, das fokussierte Management des Umlaufvermögens sowie die Normalisierung der Lagerbestände anzuführen. ZWEISTELLIGES WACHSTUM UND MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN Alle Regionen konnten sich erfolgreich behaupten und haben zu Sikas weiterem Wachstum und zum konsequenten Ausbau der Marktanteile beigetragen. So ist Sika im Jahr 2023 organisch gewachsen, gegenüber einem sich negativ entwickelnden Markt. Die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) verzeichnete einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 14.8% (Vorjahr: 8.3%). Starke Zuwachsraten haben die Länder des Nahen Ostens sowie Afrikas erzielt, ebenfalls positiv entwickelten sich Frankreich, Spanien und Portugal. Unter anderem profitierte Sika von Programmen zur Konjunkturförderung und von Investitionen in gebäudetechnische Energiesparmassnahmen sowie in die stark wachsende E-Mobilität. Nach wie vor verhalten waren die Geschäftsaktivitäten in Deutschland und Österreich sowie in Nordeuropa. Der positive Trend zu mehr Infrastruktur- und kommerziellen Bauprojekten in der EMEA-Region setzte sich auch im vierten Quartal fort. Das Distributionsgeschäft verzeichnete gegenüber 2022 ebenfalls einen leichten Zuwachs. Der Umsatz in der Region Americas wuchs in Lokalwährungen um 14.9% (Vorjahr: 27.5%). Steigende Inflationsraten, hohe Zinsen und ein zunehmender Fachkräftemangel belasteten die Bautätigkeit in vielen Märkten und wirkten sich dämpfend auf die Baukonjunktur aus. Das Wachstum in der Region im Jahr 2023 ist auf die MBCC-Akquisition zurückzuführen. Generell profitierte die Baukonjunktur in den USA von Infrastrukturprojekten, unterstützt von staatlichen Förderprogrammen sowie von Projekten im Rahmen der Verlagerung von Produktionsanlagen zurück in die USA. Lateinamerika trug mit einem soliden Wachstum ebenfalls zum Umsatzanstieg bei. In der Region Asien/Pazifik stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 15.1% (Vorjahr: 14.8%). In China erzielte Sika im Distributionsgeschäft ein zweistelliges Wachstum, während das Projektgeschäft leicht zurückging. Der Umsatz in Japan konnte gesteigert werden, und im Wachstumsmarkt Indien wurden zweistellige Wachstumsraten erzielt. Die Geschäfte in Indonesien, Thailand und den Philippinen waren durch eine zunehmende positive Dynamik gekennzeichnet. Im Segment Global Business realisierte Sika ein Wachstum in Lokalwährungen von 10.0% (Vorjahr: 22.2%). Ausschlaggebend für den Anstieg ist eine solide Nachfrage nach Neufahrzeugen, insbesondere nach Elektrofahrzeugen, sowie eine Normalisierung der Lieferketten. Negativ wirkte sich der US-Streik in der Automobilindustrie im letzten Quartal des vergangenen Jahres, sowie das rückläufige Geschäft, das ausserhalb des Automotive-Sektors erzielt wird, aus. 2023 verzeichnete Sika einen Rekordwert an Neuaufträgen im Automotive-Geschäft. Die gewonnenen Lieferaufträge werden mittelfristig weiter steigende Umsätze generieren und eine anhaltend starke Performance des Automotive-Geschäfts gewährleisten. LANCIERUNG DER NEUEN WACHSTUMSSTRATEGIE 2028 MIT AMBITIONIERTEREN ZIELEN Im Herbst wurde die neue Strategie 2028 «Beyond the Expected» vorgestellt, die auf dem Erfolg des bisherigen Wachstumsmodells aufbaut. Die Roadmap sieht vor, die führende Marktstellung und die Innovationskraft von Sika zu nutzen und in den kommenden Jahren die Weichen für eine noch stärkere Unternehmensleistung zu stellen. Das jährliche Wachstumsziel in Lokalwährung wird auf 6 bis 9% und das Profitabilitätsziel auf eine EBITDA-Marge von 20 bis 23% angehoben. Die neue Wachstumsstrategie basiert auf den vier Säulen Marktdurchdringung, Innovation & Nachhaltigkeit, Akquisitionen und People & Culture; sie stellt eine ausgewogene Kombination von finanziellen und nicht finanziellen Zielvorgaben dar. DIVIDENDENERHÖHUNG UND NEUWAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT Aufgrund der guten Ergebnisse schlägt der Verwaltungsrat für die Generalversammlung vom 26. März 2024 den Aktionärinnen und Aktionären eine Erhöhung der Bruttodividende pro Aktie von CHF 3.20 auf CHF 3.30 vor (+3.1%). Die Hälfte der Dividende sollte aus der Kapitalreserve entrichtet werden. Seit zwölf Jahren in Folge zahlt Sika damit in absoluten Zahlen eine höhere Dividende aus als im jeweiligen Vorjahr. Ausserdem wird Thomas Aebischer zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert. AUSBLICK 2024 Für das laufende Geschäftsjahr ist Sika überzeugt davon, dass die Strategie des nachhaltigen und ertragsorientieren Wachstums auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich fortgesetzt werden kann. Sika ist mit innovativen Technologien die präferierte Partnerin vieler Kunden im Bau- und Industriesektor. Diese Sektoren werden stark vom Megatrend Nachhaltigkeit sowie von zunehmender Automatisierung, Digitalisierung und der steigenden Nachfrage nach einfach anwendbaren Produkten geprägt. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 9%. Der EBITDA sollte wieder überproportional gesteigert werden können. EBIT BEREINIGT FÜR EINMALIGE M&A-EFFEKTE ------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2022 1.1.2023 in Mio. CHF -31.12.2022 -31.12.2023 Veränderung ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Ausgewiesener Betriebsgewinn (EBIT) 1,579.7 1,549.1 ------------------------------------------------------------------------------- Veräusserungsgewinn(1) -166.5 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- M&A- und Integrationskosten(2) 78.3 131.5 ------------------------------------------------------------------------------- Bereinigter EBIT für einmalige M&A-Effekte 1,491.5 1,680.6 +12.7% ------------------------------------------------------------------------------- Bereinigte EBIT-Marge für einmalige M&A-Effekte 14.2% 15.0% +80 bps ------------------------------------------------------------------------------- (1) Veräusserung des europäischen Industrial-Coating-Geschäfts. (2) Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition von MBCC. KENNZAHLEN 2023 +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ | | in % vom| | in % vom| | | |in Mio. CHF |Nettoerlös| 2022|Nettoerlös| 2023|? in %| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Nettoerlös | |10'491.8| |11'238.6| +7.1| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Bruttoergebnis | 49.4| 5'179.8| 53.6| 6'024.8| +16.3| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Betriebsgewinn vor | | | | | | |Abschreibungen (EBITDA) | 18.7| 1'964.2| 18.2|2'044.7 | +4.1| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Betriebsgewinn (EBIT) | 15.1| 1'579.7| 13.8| 1'549.1| -1.9| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Reingewinn | 11.1| 1'162.5| 9.5| 1'062.6| -8.6| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Reingewinn je Aktie (EPS) in | | | | | | |CHF(1) | | 7.57| | 6.82| -9.9| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Operativer Freier Geldfluss | 8.2| 865.2| 12.2| 1'372.7| +58.7| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Bilanzsumme | |11'319.2| |15'050.7| +33.0| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Konsolidiertes Eigenkapital | | 4'967.1| | 5'933.2| | +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Eigenkapitalquote in % | | 43.9| | 39.4| | +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Nettoumlaufvermögen | 18.3| 1'915.8| 19.1| 2'141.6| | +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |ROCE in % | | 21.6| | 16.3| | +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ |Anzahl Mitarbeitende | | 27'708| | 33'547| +21.1| +-------------------------------+----------+--------+----------+--------+------+ (1) unverwässert Der Geschäftsbericht sowie die Medien- und Analystenpräsentation zum Geschäftsjahr 2023 sind abrufbar unter www.sika.com (https://www.sika.com/en/investors/reports-publications/financial-reports.html). TERMINKALENDER 56. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 26. März 2024 Umsatz erstes Quartal 2024 Dienstag, 16. April 2024 Halbjahresbericht 2024 Dienstag, 30. Juli 2024 Capital Markets Day Freitag, 4. Oktober 2024 Resultat neun Monate 2024 Freitag, 25. Oktober 2024 Umsatz 2024 Tuesday, 14. Januar 2025 Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag, 21. Februar 2025 zu den Jahresergebnissen 2024 FIRMENPROFIL SIKA AG Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken und entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden.