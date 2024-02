Großbritannien: Einzelhandel mit starkem Jahresauftakt

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Einzelhandel ist mit einem unerwartet starken Umsatzwachstum in das Jahr gestartet. Im Januar legten die Erlöse im Monatsvergleich um 3,4 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg seit April 2021. Analysten waren im Schnitt mit 1,5 Prozent von einem deutlich moderateren Anstieg ausgegangen.

Der Umsatzanstieg folgte allerdings auf einen kräftigen Dämpfer im Dezember. Im Vormonat waren die Erlöse um revidiert 3,3 Prozent (zuvor 3,2) im Monatsvergleich gefallen.

Im Jahresvergleich entwickelten sich die Umsätze zu Beginn des Jahres ebenfalls besser als erwartet. In dieser Betrachtung meldete das Statistikamt für Januar einen Anstieg um 0,7 Prozent, während Analysten einen Rückgang um 1,6 Prozent erwartet hatten.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen in nahezu allen wichtigen Sektoren. Nur im Handel mit Bekleidung wurde für Januar ein Rückgang gemeldet. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, haben die Geschäfte mit Nahrungsmitteln besonders stark zum Umsatzwachstum beigetragen./jkr/jha/