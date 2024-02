Liberty will Schweizer Telekomkonzern Sunrise an die Börse bringen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Telekomanbieter Sunrise steht vor der Rückkehr an die Börse.

Der US-Kabelkonzern Liberty Global teilte am Freitag mit, dass die Konzerntochter abgespalten werden soll. Die Börsennotierung von Sunrise an der Schweizer Börse SIX sei für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Liberty hatte Sunrise im Jahr 2020 für knapp sieben Milliarden Franken geschluckt und von der Börse genommen.

Liberty kündigte an, bei Sunrise durch einen Schuldenabbau im Umfang von 1,5 Milliarden Franken eine starke Kapitalstruktur sicherzustellen, die "Spielraum für signifikante Dividenden" schaffe. Der zweitgrößte Schweizer Telekomanbieter hinter der staatlichen Swisscom erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 3,04 Milliarden Franken einen um Sonderfaktoren bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von 1,03 Milliarden. Für das laufende Jahr werden ein stabiler Umsatz sowie ein stabiles oder um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag steigendes Ebitda in Aussicht gestellt.

