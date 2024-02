OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erneut ...

WIBank begibt erneut erfolgreiche Benchmark-Anleihe Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat am gestrigen 15. Februar ihre erste großvolumige Euro-Benchmark-Anleihe in diesem Jahr mit einem Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich an den Markt gebracht (ISIN: DE000A3SJZZ9). Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,875 Prozent bei einer Emissionsrendite von 2,896 Prozent. Mit über 700 Mio. Euro war das Orderbuch überzeichnet. Die 41 Orders stammten zu jeweils 50 Prozent von deutschen und anderen europäischen und internationalen Investoren, wobei Banken erwartungsgemäß die am stärksten vertretene Investorengruppe darstellten. Am Ende schloss sich die Transaktion den erfolgreichen Emissionen dieser Woche von SSA*-Emittenten an. Der Emissionserlös dient sowohl der Refinanzierung des Kommunalen Schutzschirms als auch dem allgemeinen Fundingbedarf des laufenden Geschäftsjahres. "Die gute Nachfrage nach unserer achten Anleihe macht deutlich, wie groß das Vertrauen der Investoren in das Land Hessen und ihre Förderbank ist", sagt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank. Dies ist die achte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit Ende 2012. Zuletzt hatte die WIBank im Januar 2023 zur Refinanzierung des Kommunalen Schutzschirms eine großvolumige Euro-Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro erfolgreich an den Markt gebracht. Wie alle Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. So kommt die Ratingagentur Standard & Poor's mit einem "AA+" für die WIBank zu der gleichen Einstufung wie für das Land Hessen als Gewährträger bzw. Garantiegeber. * SSA: Supranationals, Sub-Sovereigns and Agencies (Anleihen staatsnaher Emittentengruppen) Pressekontakt: Claudia Ungeheuer Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit Tel: +49 (0)69 9132-3716 E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/5715414 OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen