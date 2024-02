Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gaza

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gaza:

"(.) Es ist also eine Einsicht in die Kunst des Möglichen, mit Israel nicht über das Ob des Krieges zu diskutieren. Wer etwas für die Menschen in Gaza erreichen will, muss über das Wie sprechen. Hier kann man Regierung und Armeeführung vorhalten, dass zu wenig getan wird, um zivile Opfer zu vermeiden und die Versorgung der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Israels Armee hat klare Einsatzregeln, um Unbeteiligte zu schützen und das Völkerrecht zu achten. Aber sie sorgt zu wenig dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Auch Lebensmittelkonvois werden willkürlich aufgehalten, wie auch die Arbeit der Helfer behindert wird. Hier kann die Staatengemeinschaft etwas erreichen, indem sie klare und erfüllbare Erwartungen formuliert und auf deren Einhaltung achtet. (.)"/