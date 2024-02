Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Sicherheitslage/Verteidigung/Europa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Sicherheitslage/Verteidigung/Europa:

"Wie fragil die Sicherheitslage in Europa ist, ließ sich Anfang der Woche sehr gut beobachten: Ein paar provokante Aussagen eines möglichen US-Präsidentschaftskandidaten zur künftigen Zusammenarbeit in der Nato - und schon sind Europas Verteidigungsminister und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in heller Aufregung. Und auf kaum einem Feld lässt sich die Aufregung so gut nachvollziehen wie in der Ukraine. Ja, die Aufrüstung europäischer Armeen steckt immer noch in den Anfängen; ja, auch in den nächsten Jahren werden zahlreiche europäische Nato-Staaten das Ziel, zwei Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, nicht erreichen. Und ja, noch immer hält Kleinstaaterei Europas Rüstungsindustrie auf. Der eigentliche Skandal aber ist die fehlende Solidarität innerhalb Europas für die Ukraine. Und die wird vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung in den USA, bisher die größte Unterstützungsmacht der Ukraine, immer eklatanter."/yyzz/DP/men