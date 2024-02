Toller Jahresstart, hohe Marge und zweistellige Wachstumsaussichten: Diese Top-MDAX-Aktie könnte 2024 in ganzer Linie überzeugen!

Es sind eigentlich immer wieder dieselben Fragen, die uns Investoren bewegen. Unter anderem versuchen wir natürlich herauszufinden, welche Aktien im aktuellen Jahr wohl mit am besten abschneiden könnten.

Dabei konzentrieren wir uns auf fundamentale Daten und sicherlich spielt auch die aktuelle Kursentwicklung eine Rolle. Wenn es um unseren MDAX geht, sticht hier derzeit die Aktie von Nemetschek (WKN: 645290) besonders hervor.

Denn der Bausoftwarespezialist kann gleich mit mehreren positiven Aspekten aufwarten. Könnten wir es bei dem Unternehmen also eventuell mit einem Top-Performer für das Jahr 2024 zu tun haben?

Die Jahreszahlen im Blick

Interessant ist sicherlich, dass Nemetschek trotz Flaute auf dem Bau im gerade zu Ende gegangenen Geschäftsjahr überraschend gut verdient hat. Dies kann man den vorläufigen Zahlen für 2023 entnehmen, welche am 08.02.2024 präsentiert wurden.

Der Umsatz konnte währungsbereinigt um 8,0 % gesteigert werden und erreichte mit 851,6 Mio. Euro eine neue Rekordmarke. Was als eine starke Leistung angesehen werden kann. Denn Nemetschek ist mit vollem Einsatz dabei, sein Geschäftsmodell von Lizenzverkäufen auf Abo-Modelle umzustellen.

Doch hierbei kommt man offensichtlich sehr gut voran. Denn die jährlich wiederkehrenden Umsätze haben sich im letzten Jahr um 23,5 % auf 718,8 Mio. Euro deutlich erhöht. Womit sie mittlerweile bereits 76,6 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist allerdings nur ganz leicht angestiegen. Mit 257,7 Mio. Euro lag es nur ganz leicht über dem Vorjahresergebnis von 257,0 Mio. Euro.

Hohe Marge und Wachstumsfantasie

Auch wenn sich das EBITDA nur unwesentlich verändert hat, lässt sich eine hohe Profitabilität bei Nemetschek erkennen. Die oben genannten Zahlen zeigen uns nämlich eine sehr gute EBITDA-Marge von 30,3 %. Die damit am oberen Ende des für 2023 prognostizierten Korridors von 28 bis 30 % liegt.

Es ist sicherlich davon auszugehen, dass die Einnahmen und Gewinne mittel- und langfristig diejenigen aus dem klassischen Lizenzgeschäft übersteigen werden. Was dazu führen sollte, dass man beim EBITDA zukünftig auch wieder mit höheren Wachstumsraten rechnen kann.

Zu diesem Schluss kommt auch Knut Woller, ein Experte der Baader-Bank. Er sieht beispielsweise angesichts der erfolgreichen Umstellung der wichtigen Marke Bluebeam keinen Grund, warum Nemetschek nicht 2024 schon wieder zu einem zweistelligen Wachstum zurückkehren sollte.

Weiterhin erhöhen die Abo-Modelle auch die Kundenbindung, da man die Mietsoftware nach einer Kündigung ja in der Regel nicht mehr nutzen kann. Zusätzlich wird das Geschäft für Nemetschek natürlich auch besser planbar.

Aktie startet durch

Die Nemetschek-Aktie befindet sich bereits seit Ende September im Aufwind. Zuletzt konnte sie am 08.02.2024 im Tagesverlauf mit 90,80 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Ganz aktuell notiert sie bei 86,36 Euro (16.02.2024) und damit immer noch 10 % höher als Anfang Januar.

Auf diesem Niveau ist sie allerdings noch ein ganzes Stück von ihrem bisherigen Höchststand, den sie am 08.11.2021 mit 114,40 Euro erreichte, entfernt. Hier könnte also durchaus noch ein gewisses Aufholpotenzial bestehen.

Voraussetzung dafür dürfte aber sein, dass Nemetschek beim Gewinn auch tatsächlich wieder ein höheres Wachstumstempo realisieren kann. Die Investoren scheinen es dem Unternehmen aber durchaus zuzutrauen. Zumindest könnte uns die derzeit recht hohe Bewertung mit einem KGV von 66 einen Hinweis darauf geben.

Übrigens ist auch CEO Yves Padrines aufgrund der Ergebnisse zuversichtlich und nahm sie als Beleg dafür, „dass die Nemetscheck Group weiterhin auf ihrem erfolgreichen Wachstumskurs ist – trotz des teilweise herausfordernden Marktumfelds und Wirtschaftsklimas.“

Auch ich bin an dieser Stelle relativ optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung des Bausoftwareanbieters und könnte mir deshalb vorstellen, dass die Nemetschek-Aktie am Ende des Jahres mit zu den besten MDAX-Titeln gehört.

Der Artikel Toller Jahresstart, hohe Marge und zweistellige Wachstumsaussichten: Diese Top-MDAX-Aktie könnte 2024 in ganzer Linie überzeugen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nemetschek.

