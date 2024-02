DAX: Die Bullen liefern ab! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 18.02.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Die DAX-Bullen haben in der zurückliegenden Handelswoche geliefert! Das 4h Chart hat sich deutlich aufgehellt. Der Index hat sich bis zum Wochenschluss über der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 17.053 Punkten) festgesetzt. Solange der DAX über diesen beiden Linien notiert, sind jederzeit neue Hochs denkbar und möglich. Marken, die angelaufen werden könnten, wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Die DAX-Bullen haben in der zurückliegenden Handelswoche geliefert! Das 4h Chart hat sich deutlich aufgehellt. Der Index hat sich bis zum Wochenschluss über der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 17.053 Punkten) festgesetzt. Solange der DAX über diesen beiden Linien notiert, sind jederzeit neue Hochs denkbar und möglich. Marken, die angelaufen werden könnten, wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

DAX RĂĽckblick: (12.02.2024 - 16.02.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 17.031 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 41 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 3 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montag zunächst moderat erholen, gab am Abend aber wieder nach. Die Schwäche setzte sich am Dienstag übergeordnet bis zum Abend weiter fort. Erst im Bereich der 16.846 Punkte griffen die Bullen zu und schoben den DAX von hier aus sukzessive aufwärts. Es ging bis Freitagmittag aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden immer gleich zurückgekauft. Am Freitagmittag wurde ein neues Allzeithoch bei 17.254 Punkten formatiert, das aber nachfolgend wieder abverkauft wurde. Es ging wieder bis an die 17.100 Punkte zurück. Nachfolgend stellte sich zwar eine Gegenbewegung in Richtung der 18.180 Punkte ein, Teile der Gewinne wurden bis zum Handelsschluss wieder abgegeben. Der DAX ging bei 17.132 Punkten aus dem Wochenhandel.

Der DAX (future-basiert) konnte ein neues Allzeithoch formatieren, das Wochenhoch liegt somit über dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief wurde hingegen unter dem Level der Woche zuvor formatiert. Der Wochengewinn lag wieder im dreistelligen Bereich. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor und lag auch über dem Jahresdurchschnitt von 359 Punkten.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 17.236/38 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 17.249/51 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.961/59 Punkte hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 16.948/46 Punkten.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX ist in der letzten Handelswoche zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 17.013 Punkten) gefallen, konnte sich im Bereich der SMA50 (aktuell bei 16.887 Punkten) fangen und dann wieder aufwärtslaufen. Es ging im Zuge dessen am Donnerstag über die SMA20 zurück. Die Tageskerze am Freitag war zunächst grün, am Abend färbte sich diese dann rot ein. Es konnte zum Wochenschluss ein neues Allzeitoch formatiert werden, was für die Bullen spricht. Das neue All-time-high liegt...





